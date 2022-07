Milly Carlucci in costume, così non l’avete mai vista. Che statua – FOTO

Milly Carlucci: lo scatto che la mostra come nessuno pensava. Costume magistrale e fisico da far girare la testa

Milly Carlucci è per tutti l’emblema di “Ballando con le stelle”, il programa Rai dedicato al ballo che chiama i vip a mettersi in gioco in una sfida a suon di musica e coreografie affiancati da ballerini professionisti. Un successo longevo che non si spegne, anzi, si rinnova ogni anno.

E anche in questa estate Milly è al lavoro per la nuova edizione dello show che come ha confermato a Tv Sorrisi e canzoni partirà l’8 ottobre su Rai 1. Ancora top secret le trattative per i nomi dei concorrenti e anche la padrona di casa non si sbilancia “perché è ancora presto” ha sottolineato.

E per lei allora niente vacanze? “E’ un’estate in gran parte di lavoro come capita sempre, con il gruppo di Ballando staccheremo solo a cavallo di Ferragosto – ha detto – quando tutta Italia si ferma”. Destinazione ancora da decidere, ma voi Milly l’aveva mai vista in costume? La foto che circola è magnifica.

Milly Carlucci in costume: la FOTO che lascia senza parole

Siamo abituati a vedere Milly Carlucci sempre ben vestita, con i suoi look eleganti e che denotano uno stile tutto suo. Dagli abiti lunghi ai tailleur con tagli particolari, lei non dà mai nulla per scontato e cura tutto. In molti sarebbero curiosi di vederla oltre le telecamere nella vita di tutti i giorni.

A breve sarà tempo di vacanza e non sappiamo ancora se Milly sceglierà insieme alla sua famiglia una destinazione di mare o di montagna. In ogni caso abbandonerà i “vestiti di scena” per dei look decisamente diversi. Ma voi Milly in costume l’avete mai vista?

È un vero schianto. Basta guardare una foto amarcord che circola sul web per rimanere estasiati. I suoi lunghi capelli mossi erano e restano il suo emblema, ma il fisico è magistrale. Nello scatto di qualche anno fa la conduttrice indossa un costume intero fucsia ed una scollatura che chi la conosce oggi non si sarebbe aspettato.

Ma c’è una cosa che più di tutti colpisce: le gambe. Lunghe, interminabili, snelle e toniche, a dir poco perfette. L’avevate mai vista così? É una statua ed una vera bellezza Made in Italy.