Naike Rivelli, 47 anni e non sentirli. La figlia di Ornella Muti sfoggia un fascino indescrivibile: la foto ha deliziato i suoi migliaia di fan

Negli ultimi tempi si è molto parlato di lei per via dei suoi trascorsi con il celebre Adriano Celentano. Naike Rivelli, che da bambina assistette silenziosamente alla relazione tra la madre Ornella Muti e il “Molleggiato”, non ha mai speso belle parole a proposito del celebre cantante.

Fin da bambina, dal canto suo, la Rivelli ha tentato di seguire le orme della Muti, della quale ha scelto di ereditare il cognome. Proprio come la mamma, infatti, Naike ha deciso di imboccare la strada della recitazione, che le ha permesso di conseguire successi non indifferenti.

Ad oggi, la Rivelli ha 47 anni ed esibisce un fascino in grado di competere persino con quello di Ornella stessa. D’altronde, se la bellezza è in parte frutto della genetica, per Naike le cose non si sarebbero potute mettere diversamente. Avete visto l’ultimo scatto da lei pubblicato su Instagram? È qualcosa di davvero impressionante!

Naike Rivelli, 47 anni e non sentirli. La FOTO in cui mette tutto il davanzale di fuori: “favoloso”

Per vedere la FOTO strepitosa di Naike Rivelli, vai su Successivo