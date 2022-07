Tragedia sulla A21: collisione esplosiva tra due tir, un morto e due feriti

L’impatto tra due camion lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, all’altezza del casello di Casteggio (Pavia), segna un drammatico bilancio.

Nel pomeriggio del 5 luglio l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione del capoluogo emiliano vede il violento scontro tra due tir. L’urto della massa dei camion in collisione ha annerito il cielo dell’autostrada per molti chilometri.

In seguito all’incidente, la cui dinamica è stata ricostruita dalla polizia stradale di Alessandria, sono seguite le numerose esplosioni che hanno provocato l’innalzamento delle nubi di fumo nere.

L’ A21 nel tratto del violento impatto è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino la sera. Il divieto di circolazione è servito per consentire l’immediato intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza del luogo dell’incidente.

Il drammatico bilancio conclusivo

In seguito all’urto esplosivo dei tir, durante l’intervento dei soccorsi, viene confermato il primo decesso del corpo dell’autotrasportatore, trovato carbonizzato sotto al mezzo di trasporto.

Il secondo camionista, considerato inizialmente come disperso, è stato individuato, indenne alle fiamme dell’urto. Si è fortunosamente allontanato a piedi dal tratto autostradale subito dopo l’avvenuta violenta collisione.

Oltre alla vittima deceduta sono rimasti feriti durante il massiccio impatto, non in modo grave, altri due camionisti, uno ha 57 anni e l’altro 60. Ulteriormente, mentre prestava soccorso, un vigile del fuoco ha presentato delle lievi ustioni.

La carreggiata della A21 diretta a Torino è stata riaperta al traffico la sera stessa della collisione mentre è rimasto bloccato il tratto in direzione Piacenza per garantirne l’accurata ricostruzione dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.

Il tratto di percorrenza tra il casello di Voghera (Pavia) e di Casteggio (Pavia), luogo dell’urto, è stato riabilitato alla circolazione solo dopo aver rimosso i mezzi coinvolti. La carreggiata è stata riattivata soltanto nella mattinata del giorno successivo.

A distanza di 24 ore dal violento scontro e dallo scenario apocalittico che per chilometri ha fatto tremare il lungo tratto autostradale, la polizia continua le indagini per ulteriore chiarezza sul corpo privo di vita ritrovato.