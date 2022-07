Dopo molti anni Al Bano torna a parlare di Romina Power. Rivelazioni clamorose, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Per anni spalla nella vita professionale e sentimentale. Al Bano Carrisi e Romina Power sono due nomi destinati per anni a fondersi, tra l’incisione di hit di successo, concerti indimenticabili e un amore travolgente. Un amore – da cui sono nati tre figli – che ha fatto sognare intere generazioni. Sposatisi nel 1970, la favola si è poi spezzata dopo ventinove anni con l’addio più doloroso.

Un addio che ha decretato la parola fine al matrimonio tra i due artisti, ma non al loro rapporto essendo rimasti amici, tanto da esibirsi ancora insieme.

Lui ricostruitosi una vita con Loredana Lecciso, Romina non ha invece più incontrato nessuno che le abbia fatto battere il cuore quanto Albano.

Nonostante divisi da anni, nel pubblico non è mai mancata la speranza di un grande ritorno: ogni dichiarazione dei cantanti finisce pertanto nel mirino, analizzata nel minimo dettaglio per carpire se ci sono speranza su un nuovo corso tra i due. Di recente una rivelazione di Carrisi ha catalizzato l’attenzione: protagonista delle sue parole è proprio Romina.

Al Bano ritorna su Romina Power: parole senza precedenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Orecchie drizzate per i fan di Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco si aperto come non mai sul rapporto con Romina Power.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Letizia di Spagna fa a gara con le figlie e seduce tutti così: l’abito manda al manicomio

In particolare è ritornato sul doloroso ricordo dell’addio all’artista, collega, moglie e madre dei suoi figli, con cui ha condiviso 29 anni di vita tra alti e bassi. A mettere a dura prova il loro rapporto la tragica scomparta della figlia Ylenia, da anni non più pervenuta.

Malgrado le tante difficoltà, Al Bano ha rivelato di recente come fino all’ultimo abbia sperato in una soluzione per poter far continuare le cose con la sua Romina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Letizia di Spagna fa a gara con le figlie e seduce tutti così: l’abito manda al manicomio

Tuttavia le problematiche instaurate per un periodo lungo otto anni non hanno trovato fine portando alla conseguenza chiusura del matrimonio tra gli artisti che hanno dovuto accettare l’amara fine.