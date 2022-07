L’ex premier Shinzo Abe è stato ferito questo venerdì mattina da colpi d’arma da fuoco durante un comizio elettorale.

Aggiornamento 11:00, fonte The Guardian citando l’emittente giapponese NHK: l’ex premier Shinzo Abe è morto all’età di 67 anni.

L’ex premier giapponese Shinzo Abe è stato vittima di un attentato: questo venerdì mattina una sparatoria lo ha gravemente ferito durante il comizio elettorale a Nara, regione del Giappone centro-meridionale. Il politico è stato trasferito d’urgenza in ospedale per il ricovero. Stando a quanto riporta la BBC, le sue condizioni sono critiche.

La prognosi trova conferma nelle sentite parole del primo ministro Fumio Kishida. Durante la conferenza stampa, il premier ha rivelato ai giornalisti le “condizioni molto gravi” del politico giapponese, precisando l’impegno del personale medico-sanitario: “Attualmente i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo“. Attentato all’ex premier Shinzo Abe: arrestato il sospetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aamir Shahzad (@me.aamir)

L’informazione riportata dalla BBC trova conferma nei principali media internazionali. Secondo quanto si apprende dalle fonti, l’ex ministro Shinzo Abe è stato ferito da colpi di arma da fuoco all’altezza del torace. Le dinamiche sono chiare: il politico, colpito alle spalle a una distanza ravvicinata, è caduto a terra esanime in un lago di sangue.

NON PERDERTI ANCHE >>> Copenaghen, sparatoria al Centro commerciale: il VIDEO

Al momento non vi sono novità sulle attuali condizioni di salute del paziente. Secondo le ultime informazioni, le funzioni di cuore e polmoni del premier giapponese non darebbero “alcun segno di vita”. Il paziente resta ricoverato all’ospedale di Nara, regione centro-meridionale del Giappone: stando a quanto hanno precisato i due canali televisivi nipponici, NHK e Kyodo, Shinzo Abe era in cardiorespiratorio durante il trasferimento al pronto soccorso. Le sue condizioni restano gravissime e, secondo quanto confessato dal ministro della difesa giapponese Nobuo Kishi, fratello minore di Shinzo Abe, l’ex primo ministro è ancora ricoverato e sottoposto a continue trasfusioni di sangue.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Migranti, strage nel retro di un camion abbandonato: sale a 50 il bilancio dei cadaveri

L’attentato è avvenuto questo venerdì intorno alle ore 11:30 (le 4:30 in Italia). Proseguono le attività d’inchiesta per appurare circostanze e dinamiche dell’attentato di questo venerdì. Arrestato il presunto tiratore, un ex militare della Marina giapponese.