Ilary Blasi, l’ultima immagine apparsa su Instagram non ha mancato di dare adito ai pettegolezzi: qualcosa, secondo i fan, “non andrebbe” nel fisico della splendida conduttrice

I fan sfegatati di Ilary Blasi non si sarebbero persi la diretta de “L’isola dei Famosi” per nessuna ragione al mondo. La meravigliosa conduttrice, all’interno di ciascuna puntata, ha dato il meglio di sé non soltanto in termini di disinvoltura e familiarità con il palcoscenico, ma soprattutto in termini di sensualità.

Gli outfit sfoggiati da lady Totti, infatti, erano uno più bello dell’altro e contribuivano ad esaltarne alla perfezione il fisico tonico. La Blasi, che pur ha superato i 40 anni, può decisamente competere con le colleghe più giovani.

Sotto l’ultima foto condivisa dalla conduttrice tramite Instagram, tuttavia, sono inaspettatamente comparse una serie di critiche a lei rivolte. Secondo il parere di molti, ci sarebbe qualcosa di strano nel fisico della Blasi. Qualcosa che, stando ai commenti lasciati dagli utenti, in parecchi sembrerebbero aver notato.

Ilary Blasi, lo stacco di coscia è impressionante ma i fan insorgono: la FOTO ha sconvolto tutti

L’ultima immagine che Ilary Blasi ha postato attraverso l’account di Instagram sta facendo molto discutere il suo pubblico. La padrona di casa de “L’isola”, nello sponsorizzare i nuovissimi Depurathè del marchio Vitasnella, ne ha approfittato per mettere clamorosamente in mostra la propria silhouette.

I pantaloncini inguinali e la canotta bianca contribuiscono ad esaltare le braccia e le gambe toniche, che hanno sicuramente catturato le attenzioni dei fan: “meravigliosa“, “amo questa donna“. Qualcuno, tuttavia, non ha mancato di intervenire con commenti a dir poco al veleno.

Secondo alcuni utenti, infatti, il fisico della conduttrice sarebbe letteralmente allo stremo. Agli occhi di coloro che sostengono questa tesi, la magrezza della Blasi sarebbe solamente la conferma delle loro supposizioni. “Sei magrissima“, “prima eri formosa, ora sei troppo magra“: queste le proteste sollevatesi dal popolo del web.

Ilary, che si è sempre mostrata al di sopra delle critiche, non ha mai prestato la benché minima attenzione ai commenti negativi che, puntualmente, le arrivano tramite i social. La moglie di Francesco Totti, fiera di se stessa e del proprio corpo, lo ostenta ad ogni occasione possibile.