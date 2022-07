Nuovo scossone in Mediaset, Pier Silvio ha deciso: Maria de Filippi messa da parte, al suo posto la rivale di sempre

I fan sono increduli dopo aver appreso tale comunicazione, la conduttrice infatti sarebbe stata rimpiazzata da un’altra collega molto amata.

Sono molti anni che Maria De Filippi è alla guida di svariate trasmissioni in casa Mediaset, da “Uomini e Donne”, “Amici”, “C’è posta per te” e “Tu Si Que Vales” che ha sempre portato avanti con indici di gradimento altissimi da parte del pubblico a casa.

In queste ore è trapelata anche la notizia della prossima messa in onda del programma “La Talpa”, confermato anche da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e prodotto da Fascino, la società di produzione televisiva guidata da Maria.

In molti si aspettavano che sarebbe quindi stata la moglie di Costanzo a guidare i giochi del nuovo format. Non è così però da quello che invece la produzione ha confermato, su appoggio dello stesso Pier Silvio. Al posto dell’amata conduttrice ci sarà invece la rivale acerrima di sempre.

Che ci fa Barbara D’Urso al posto della De Filippi?

Forse per colpa dei mille impegni lavorativi e la programmazione di settembre che è già a pieno regime per consentire la ripartenza come da programma, Maria ha declinato l’offerta di guidare “La Talpa”, appoggiata anche da Pier Silvio che ha pensato bene di offrire la conduzione ad un’altra figura di spicco di Canale 5.

Si tratta di Barbara D’Urso che in questi ultimi mesi era stata messa da parte dai suoi show di punta per via dei bassi indici di ascolto complessivi. Per lei quindi ci sarebbe una nuova possibilità di rivalsa con il nuovo programma, forte del fatto che il suo nome è stato fatto proprio da uno dei capisaldi della tv privata, che negli anni ha ottenuto un consenso di pubblico inimmaginabile.

I fan di Maria si sono domandati se questa scelta potrà essere controproducente per lo share complessivo, ma a detta sua invece Barbarella potrà dare quello sprint che proprio il programma merita nella sua strutturazione complessiva.