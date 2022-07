“Sembra una scena di…” Aurora Ramazzotti mozzafiato in spiaggia: tutti speravano lo facesse – VIDEO

Un angolo di paradiso, lo mostra oggi Aurora Ramazzotti: lei soltanto sa come sorprendere i suoi spettatori durante le vacanze. Il video divenuto virale.

Enfasi incontenibile per la nata sotto il segno del Sagittario dopo la pubblicazione di un ultimo video in rete. Il contenuto, che la ritrae a pochi passi dalla riva del mare, diventa virale in poche ore. Nel frattempo Aurora Ramazzotti si dimostra più in forma di sempre. Qual’è il segreto del suo alto grado di carisma?

Luminosa come mamma Michele, la giovane conduttrice e blogger somiglia sempre più alla spumeggiante showgirl di origini svizzere. E saranno gli stessi utenti su Instagram a volerlo sottolineare a più riprese nel corso di queste ore.

“Sembra una scena di ‘Sapore di mare’“, interverrà nel mentre uno degli utenti dopo aver giovato del coinvolgente spettacolo alle luci del tramonto. Nel mentre, la venticinquenne, che soltanto un giorno fa aveva desiderato ironizzare, durante un confronto con l’attuale co-protagonista di “Striscia La Notizia”, sul suo sembrare lei la più grande della coppia, ha poi lasciato spazio a un ulteriore inquadratura, e stavolta decisamente “più romantica” della precedente.

Aurora Ramazzotti mozzafiato in spiaggia

Tornata visibilmente carica di energie dalla sua ultima avventura sulle coste iberiche, la blogger è successivamente approdata in Sardegna portando con sé un gran dose di leggerezza e buon umore.

Volutasi poi immortalare al fianco del suo fidanzato, Goffredo Cerza, Aurora ha illustrato la sessione di un gioco inatteso ma, al contempo, del tutto improvvisato.

L’influencer ed ex inviata de “Le Iene” è riuscita a sorprendere ciascuno dei suoi fan con una semplice vittoria. In ginocchio, occhi negli occhi con la sua anima gemella e sfidandosi intensamente al rinomato gioco di “chi ride prima“, Aurora ha poi lasciato presagire un finale diverso.

“Tutti che speravano in un ‘ti sposerò perché’“, aggiunge per tal ragione uno degli spettatori, e portando alla memoria dei presenti in rete il celebre brano di Eros Ramazzotti che ben rispecchia i tempi d’oro che portarono al sodalizio la storica coppia Eros-Michelle. Infine, dopo essersi emozionati di fronte alla romantica scena ed aver ammesso di aver apertamente sperato in una differente conclusione, i fan aggiungeranno un ulteriore, e forse più importante, considerazione.

“Questo è amore puro“, scrive un’ultima utente, spiegando questa volta il suo “perché“. Anche se Aurora sembrerebbe aver “riso prima” di lui, “lui ha perso per baciarla“. E perciò: “se questo non è amore…“