Dove fare la spesa per risparmiare? La classifica di Altroconsumo svela i 4 supermercati più economici

Comprando i generi alimentari in queste 4 catene si risparmia fino al 20% nella spesa settimanale/mensile. Non male in questo periodo di inflazione alle stelle.

I tg sono soliti aggiornare i cittadini sulla situazione economica nazionale (ed internazionale) quotidianamente e ormai sembra una certezza che la crisi inflazionistica ed i rialzi dei prezzi complessivi soprattutto dei generi di prima necessità non si risolverà entro pochi mesi.

Complice prima il Covid, ora la guerra in Ucraina e anche il surriscaldamento del globo con la mancanza di acqua per le colture, alcuni dei generi base delle famiglie sono volati alle stelle. Non solo grano e farina, ma anche l’olio di semi, la passata di pomodoro, lo zucchero e il caffè, che sono arrivati a toccare anche punte mai viste dal 1986! Si parla del +6,7% in trent’anni, ma anche del +80% rispetto solo lo scorso anno (per l’olio).

La situazione è grave, e fare la spesa è sempre più difficile, ecco perché ci viene incontro Altroconsumo che con la sua ultima classifica nazionale ha stilato una lista dei supermercati italiani più convenienti di tutti dove risparmiare davvero.

Altroconsumo rivela i 4 store più economici in Italia, ecco i vincitori assoluti

Sono stati presi in esame supermercati, discount e ipermercati, per mettere a confronto tutte le categorie esistenti nel Paese e avere una visone omogenea da Nord a Sud.

La classifica vede ai primi quattro posti loro, dove si arriva a risparmiare anche il 20% nella spesa settimanale/mensile, purché fatta in maniera ragionata e organizzata:

Tosano (86 punti) Eurospin (85 punti) IN’s (84 punti) Prix (84 punti)

Il Tosano (e IperTosano) però si trova solo al Nord, nello specifico nella zona che va da Brescia a Venezia e qualche store anche nel ferrarese, mentre gli altri citati sono ubicati in maniera uniforme anche nel Centro e Sud Italia.

Seguono in classifica poi anche Prix, Tuodì, MD Discount, DPiù, Lidl, Penny Market e Todis dove il rapporto qualità-prezzo è comunque molto importante e si possono trovare occasioni interessanti da non lasciarsi scappare assolutamente si si vuole far respirare il portafoglio familiare.