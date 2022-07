Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan lo ha già dimenticato: nuova vita accanto ad un grande amore

La ex moglie del conduttore è tornata a sorridere, lo fa accanto ad una persona speciale che non l’ha mai abbandonata in questi ultimi anni.

La sua dipartita nel 2018 a seguito di un’emorragia celebrale causata da un ictus avuto qualche mese prima, è ancora per molti una ferita aperta che fatica a ricucirsi. Tanti gli amici e colleghi che piangono ancora la morte di Fabrizio Frizzi, il mattatore che per anni ha guidato i giochi delle maggiori trasmissioni tv sempre con il sorriso e tanta gioia.

Gioia che è aumentata per lui quando è diventato papà della piccola Stella avuta dalla relazione con la ex finalista a “Miss Italia” Carlotta Mantovan conosciuta nel 2002. Per lei tronca bruscamente il matrimonio con Rita Dalla Chiesa con cui era stato insieme dieci anni, troppo l’amore però per quella giovanissima la cui differenza d’età però non è mai importata ai diretti interessati.

La morte di Frizzi è stata quindi un vero shock soprattutto per Carlotta che per molti mesi non si è più fatta viva sui social e ha diminuito drasticamente le apparizioni tv nonostante avesse lavorato per molto tempo a SkyTg24. Le ultime foto della donna però raccontano che si è rifatta una vita, ed è felice accanto a lui…

Carlotta Mantovan non si nasconde più, ora è felice con lui

Si è tagliata i capelli corti, un bob scalato che le nasconde parzialmente gli occhi e le regala un’aria sbarazzina davvero graziosa. Inoltre l’amicizia con Antonella Clerici è stata per lei di grande supporto nell’affrontare questi anni difficili in cui Stella era piccola e lei terribilmente sola.

Per Carlotta però sembra esserci stata una rinascita assoluta, si è infatti mostrata nella sua pagina Ig accanto ad un suo nuovo amore, che è riuscito a darle la forza di andare avanti e non mollare mai.

Le foto la catturano infatti accanto al suo cavallo, che segue scupolosamente come fosse un figlio. Si tratta di un bell’esemplare marrone con una macchia bianca sulla fronte, è molto affettuoso visto che sono inseparabili e si mostrano sempre insieme.

Carlotta non ha mai negato di amare l’equitazione e ora che anche la figlia è abbastanza grande possono condividere questa passione insieme, per stare unite anche nel tempo libero quando la piccola non è a scuola. È bello rivederla con il sorriso, sono in molti fan della giovane mamma ad esserne felici.