Letizia di Spagna, una persona è pronta a prendere il suo posto ed è bellissima – FOTO

Letizia di Spagna, cosa ne sarà di lei? C’è chi è già pronta per sostituirla: lo hanno pensato tutti appena l’hanno vista

Letizia di Spagna è nota per essere una delle lady royal più belle e chic di tutta Europa. La moglie di Re Felipe in fatto di stile e classe non ha nulla da imparare da nessuno. Sa il fatto suo ed ogni sua scelta è sempre ben accolta da chi la segue, non solo sudditi e ammiratori ma anche dai gossip addicted.

La regina è molto amata da tutti ed è una figura di grande riferimento. Negli ultimi giorni in cui si è diffusa la notizia della sua positività al Covid c’è stata grande apprensione nel Paese, anche se per il momento la situazione è stabile ed i sintomi sono lievi.

Ora però spunta la notizia che Letizia potrebbe essere fatta fuori. C’è una persona, bellissima e molto giovane, che è pronta a prendere il suo posto. Vi sveliamo chi è.

Letizia di Spagna, ecco chi è pronta a salire al trono

Tutti i suoi “segreti” a quanto pare, Letizia di Spagna li ha trasmessi alle sue figlie, Leonor e Sofia, che ora sono cresciute. 16 e 15 anni, non sono più delle ragazzine e lo hanno dimostrato nell’ultima uscita pubblica per i premi Girona a Barcellona dove hanno partecipato con tutta la famiglia.

A spiccare è stata proprio Leonor che per tutti è parsa pronta al grande passo. Quale? Quello più importante per la sua vita: diventare regina! Bella, elegante, fiera nel portamento, Leonor ha attirato gli sguardi di tutti e tutti hanno avuto la stessa reazione: è diventata grande ed è pronta al trono.

Il suo look parla chiaro, non è più una ragazzina ma una signorina degna di nota, con gesti e movenze posate, graziosa e consone ad una donna che un giorno potrà essere sul trono.

Per la visita al museo-casa di Salvador Dalì a Figueres e la successiva cerimonia dei premi della Fondazione principessa di Girona a Barcellona, Leonor ha indossato un magnifico abito azzurro con gonna ampia e top incrociato abbellendo il tutto con orecchini di diamanti e scarpe slingback. Capelli raccolti in uno chignon che ha accentuato la bellezza dei suoi lineamenti.

Leonor ha tenuto un discorso sul palco ed è stata impeccabile. Sicura, quasi come un’adulta, e padrona del palco senza nessuna esitazione. La giovane è proprio pronta al grande passo: parla quattro lingue tra cui il madrileno, ed è una studentessa modello. Negli ultimi tempi l’abbiamo vista sempre di più in pubblico, anche senza i genitori, sinonimo che il suo percorso verso il trono è iniziato alla grande.