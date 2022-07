Paolo Bonolis nel dramma: lutto tremendo, retroscena sconvolgente

Paolo Bonolis sta facendo i conti con un terribile lutto. Grande sofferenza per il conduttore, cosa sta succedendo: drammatico retroscena.

Tristezza, dolore e amarezza. Ogni lutto lascia un vuoto incolmabile e ben lo sa Paolo Bonolis che sta affrontando una terribile perdita, vivendo un momento molto delicato.

61 anni, di Roma, è uno tra i conduttori più conosciuti e amati sulla scena dello spettacolo: il suo esordio risale agli anni Ottanta. Da allora ha guidato storici format, segnando la storia televisiva italiana e raggiungendo incredibili traguardi.

Una carriera costellata di successi, in cui a fargli da spalla è stata sempre la moglie Sonia Bruganelli e i suoi affetti. Circondato di molti amici e colleghi, nella sua vita è venuta a mancare una persona a cui era legato.

Paolo Bonolis: lutto tremendo, doloroso addio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Tra i programmi di punta di Bonolis, “Avanti un altro” è uno dei più seguiti. Un format in cui non mancano risate e personaggi particolari, condotto in modo magistrale da Paolo e Luca Laurenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Voglia di t*** tutta la spiaggia!” Le Donatella esagerano nel VIDEO: quando sei single e senza freni

Proprio una figura cardine del quiz è venuta a mancare: si tratta di Emanuele Vaccarini, noto volto del cast, conosciuto per l’interpretazione del ruolo di gladiatore (puntata dopo puntata le sue domande vertevano proprio sull’antica Roma). 44 anni, era una grande appassionato di body building e arti marziali – diventandone un esperto – e il suo fisico ne era la prova, visto che era molto muscoloso.

Negli ultimi tempi sui social aveva rivelato di avere problemi di salute, ma non si sa ancora di preciso cosa abbia determinato il suo decesso.

A seguito della tragica notizia Bonolis e tutto il cast della trasmissione sono finiti nel dolore più grande. Tramite Instagram la Bruganelli ha condiviso un messaggio in suo ricordo, augurandogli di riposare in pace.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Sembra una scena di…” Aurora Ramazzotti mozzafiato in spiaggia: tutti speravano lo facesse – VIDEO

Tanti i messaggi in suo omaggio di Vaccarini, a dimostrazione dell’affetto dei suoi cari, dei colleghi e dei fan che lo ricordano come un gigante buono.