Primark, l’attesa è finita: nuova apertura in città. I clienti non aspettano altro, sarà un vero successo

Ci siamo, Primark aprirà nella città più amata, l’attesa è finita e milioni di clienti non aspettano altro.

L’azienda ha origini irlandesi e da anni lavora nel settore dell’abbigliamento operando in diverse parti del mondo. Il primo negozio venne inaugurato nel 1969 a Dublino. Il successo fu enorme ed in 10 anni, Primark iniziò a diffondersi a macchia d’olio.

Il marchio è presente anche in Italia ed ogni inaugurazione è un vero e proprio evento al quale nessuno vuole rinunciare. Ma per quale motivo Primark piace così tanto? Innanzitutto i capi sono tutti realizzati con fibre sostenibili, la manifattura è notevole così come i vari modelli, infine il rapporto qualità prezzo è imbattibile.

Il 19 luglio è vicino, finalmente non è più un sogno

Grazie a Primark con poche centinaia di euro è possibile rimodernare il guardaroba con capi alla moda e coloratissimi, sia d’estate che d’inverno. In queste ore non si parla d’altro, la nuova apertura è davvero un sogno per moltissimi clienti che non aspettano altro.

Il 19 luglio verrà inaugurato un nuovo store Primark in Abruzzo e più precisamente al Centro commerciale Megalò (Chieti). Il negozio sorgerà sulla costa adriatica e sarà il decimo punto vendita Primark in Italia, una conquista per l’azienda. Naturalmente le opportunità di lavoro saranno notevoli, sono aperte le posizioni per ben 150 figure specializzate in diversi settori.

L’attesa quindi è finita, il 19 luglio è molto vicino ed è tutto pronto per l’evento. Come sempre ci sarà una vasta scelta di prodotti, capi di abbigliamento maschili e femminili, accessori e tantissime novità anche per i più piccoli. Siamo sicuri che sarà un successo.

Primark dovrebbe inaugurare uno store anche al Centro Campania di Marcianise, era tutto pronto per l’apertura ma il Covid-19 ha rallentato i lavori. Per il momento è tutto fermo ma come specificò l’azienda ad inizio anno, l’inaugurazione ci sarà probabilmente entro la fine di quest’anno.