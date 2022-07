Quanto guadagna Il Volo? Facciamogli i contri in tasca: cifre da capogiro

Sono giovanissimi ma sono considerati da tutti vere star internazionali, e come tali hanno degli stipendi incredibilmente alti.

Da quel lontano 2009 quando si sono conosciuti sul palco di “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici ne hanno fatta di strada. Ora i tre amici e colleghi de Il Volo sono impegnati nel loro tour estivo che cercherà nei prossimi mesi di coprire le date che sono saltate nei due anni passati a causa del Covid.

Saranno quindi in concerto nei maggiori palazzetti e stadi della Penisola dove hanno già fatto il tutto esaurito, come vere stelle hollywoodiane dalla fama assoluta.

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono sempre insieme e in questi anni non hanno mai dimostrato segni di cedimento o possibili rotture interne, portando in scena sempre massima professionalità e bellezza artistica. Proprio per rendere omaggio a questa loro bravura anche lo stipendio percepito deve essere all’altezza della loro fama, sapete in realtà quanto guadagnano? Lo vediamo subito!

Il Volo quanto guadagna? Non lo avreste mai immaginato

Quando si sono conosciuti la prima volta erano giovanissimi, Piero aveva 16 anni mentre Ignazio e Gianluca appena 14. Tre ragazzini timidi che però in men che non si dica sono stati inseriti al centro dell’arena mediatica e da lì non si sono più mossi.

Tanti sacrifici portati avanti, ma anche grandi soddisfazioni, come la vittoria a “Sanremo 2015” con ‘Grande amore’ e poi la partecipazione all’Eurovision Song Contest. Negli anni hanno potuto godersi la fatica anche grazie ad uno stipendio da favola che ha compensato tutte le notti insonni e i lunghi viaggi transoceanici lontani dalle rispettive famiglie.

Ricordiamo che nel 2010 sono stati assoldati dalla Geffen Records (Universal Music Group) con un contratto di ben 2 milioni di dollari, che si aggiudicava l’esclusiva del loro primo album uscito alla fine di quell’anno e diventato subito disco di platino con 60mila copie vendute.

Invece nel 2019 sembra che i guadagni del trio ammontassero ad una cifra compresa tra 500 mila e un milione di euro, che però va sommata alle visualizzazioni su YouTube e Spotify. Non male per tre ragazzi che siamo certi non si fermeranno qui e faranno certamente moltissima altra strada.