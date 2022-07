Romina Power senza freni: “Al Bano in camera da letto…era”. Succedeva sempre, la confessione spiazza tutti

Romina Power non ha peli sulla lingua e confessa al mondo quello che succedeva con Al Bano in camera da letto, chi l’avrebbe mai detto…

Possiamo tranquillamente affermare che Romina Power ed Al Bano Carrisi sono tra gli artisti più amati in Italia e all’estero. La loro storia d’amore (naufragata tragicamente) ha fatto sognare ad occhi aperti milioni di fan che vedevano in loro quell’agognata Felicità che cantavano sul palco a squarciagola.

Bene o male tutti conosciamo per quale motivo il matrimonio tra i due artisti è naufragato, la scomparsa della primogenita Ylenia nel 1994 è stato un colpo al cuore soprattutto perchè la ragazza non è mai stata ritrovata, neppure morta. Questa tragedia ha alzato un muro tra Romina ed Albano che solo dopo anni hanno ritrovato un equilibrio quantomeno artistico.

Ecco cosa succedeva a letto tra Romina ed Al Bano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐨 𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚❤️ (@familycarrisipower)

Conosciamo Romina come una donna forte che non ha peli sulla lingua, in televisione ha confessato un aneddoto che ha fatto molto sorridere, la vicenda riguarda la vita passata con Al Bano tra una tournée e l’altra ed ecco che abbiamo scoperto cosa faceva il cantante di Cellino San Marco in camera d’albergo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Quanto guadagna Il Volo? Facciamogli i contri in tasca: cifre da capogiro

La cantante di origini americane si è sbottonata ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, durante l’intervista sono state raccontate delle vicende molto divertenti sui trascorsi lavorativi (oltre che amorosi) con Al Bano.

Romina ha quindi confessato a tutti che oggi è più divertente fare i concerti con Al Bano, per il semplice fatto che in camera d’albergo non ci si può rinfacciare più nulla. Perchè? dormono separati.

Naturalmente si ricordavano i bei tempi e a quanto pare Al Bano a letto era alquanto petulante nel sottolineare alcune sbavature e la cosa succedeva sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan lo ha già dimenticato: nuova vita accanto ad un grande amore

Nonostante qualche chiacchiericcio è stato tutto bellissimo e Romina ricorda ogni momento con estrema nostalgia e gratitudine. Sono stati momenti che hanno fatto la storia della musica italiana e questo nessuno potrà mai dimenticarlo.