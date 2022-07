Sham El Sheik, i genitori del bambino morto sono tornati in Italia

Il rientro in Italia dei due genitori del bambino morto per intossicazione a Sharm el Sheik è successo oggi.

La fine di una lunga agonia quella subita da Mirabile e la moglie Rosalia Manosperti, genitori di Andrea, il bambino di 6 anni morto in un resort a Sharm El Sheik. Un fatto di cronaca che ha lasciato con il fiato sospeso l’Italia, loro paese di origine. Si tratta di una famiglia di origine siciliana che era in ferie in un resort nella località turistica egiziana.

Venerdì scorso i tre si erano sentiti male. Il bambino e il padre si erano subito aggravati e la madre aveva sintomi più lievi. Quando si sono recati dalla guardia medica presente nel villaggio, è stata data loro una flebo e alcune pillole per le intossicazioni alimentari. Subito le condizioni del piccolo erano peggiorate e quando la famiglia è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale più vicino, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Aperta l’indagine, la coppia torna in Italia con un volo dedicato: il nonno non ha ancora capito perchè Andrea è morto

E’ accaduto oggi il trasporto con volo atterrato all’Aeroporto Falcone e Borsellino. La coppia del piccolo Andrea Mirabile è ora ricoverata con urgenza in Ospedale. Il padre è ricoverato in reparto di medicina generale, la madre, incinta di 4 mesi in ginecologia.

La salma del piccolo Andrea arriverà sabato con un volo Sharm-Fiumicino-Fiumicino-Palermo. Ancora ignote le cause dell’aggravamento del piccolo che ha portato alla sua morte, le autorità hanno aperto un’inchiesta sul caso, come riporta TGCOM24 e sul corpo di Andrea è stata disposta un’autopsia.

Nel resort, intanto, nessun altro caso di intossicazione. Ma la famiglia Mirabile rimane sotto choc. Lacrime di commozione quando i parenti hanno accolto la coppia all’Aeroporto. Il nonno del bambino, Salvatore Mirabile, come riporta TGCOM24 non avrebbe ancora compreso la dinamica e la causa che avrebbe causato la morte del bambino.