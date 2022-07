Tornado in Inghilterra: “L’hanno sbattuta fuori” un terremoto

Inghilterra: è un vero terremoto a corte. Quello che è successo nessuno se lo sarebbe immaginato. È stata colpita proprio LEI

I reali d’Inghilterra non finisco mai di stupire e far parlare di loro. C’è sempre qualcosa di nuovo e a volte anche piccante di cui si discute. I componenti della Royal Family sono tantissimi e spesso la regina Elisabetta non riesce a tenerli “a freno” per evitare che si diffondano delle voci su di loro.

In queste settimane sono sotto i riflettori Kate Middleton ed il marito, il principe William per una scelta fatta che non è piaciuta per nulla. Malumori e sentimenti non detti che mettono in crisi la famiglia. È lei che stata sbattuta proprio fuori. Ecco cosa è accaduto davvero e qual è il motivo.

Inghilterra: un vero terremoto in famiglia

Come nelle migliori famiglie, anche in quella reale si creano dei malumori e dei risentimenti. Questa volta c’entrano Kate e William. Sono stati loro, infatti, che con le decisioni prese hanno escluso completamente una di famiglia che sembra non aver preso per nulla bene la cosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Stephanie di Monaco sconvolta, cuore a pezzi: l’addio più triste, drammatico retroscena

Si tratta della sorella di Kate Middleton, Pippa, ve la ricordate? Colei che si era fatta notare nel giorno delle nozze della sorella perché scelse di indossare un abito bianco molto succinto attirando le critiche, e non solo, di tutti. Proprio Pippa ha avuto il ben servito da parte della famiglia della sorella ed è stata sbattuta completamente fuori.

Da cosa? Dal battesimo di Charlotte, la secondogenita di Kate e William. I genitori della piccola neanche questa volta l’hanno scelta come madrina. Avevano preso la stessa decisione anche per il battesimo di George che ha avuto ben sette padrini ma tra di loro Pippa non ha figurato. E la stessa cosa si è ripetuta con la nipotina.

Stessa situazione anche per Louis. Una cosa che l’ha molto amareggiata e che non l’ha tenuta per sé, rivelando tutto alla rivista Ici Paris. Pippa ha spiegato che in nessuno dei tre battesimi dei reali c’è stato posto per lei come anche per un altro componente della famiglia, Harry.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Letizia di Spagna, una persona è pronta a prendere il suo posto ed è bellissima – FOTO

Stesso trattamento per i due fratelli dunque che non hanno ben digerito la scelta. Secondo i ben informati i dissapori tra Harry e William sarebbero dipesi anche da questo.