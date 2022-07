Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi scatta la sfida reale. Ma un’altra Royal catalizza i riflettori per una scelta inaspettata mettendole in ombra.

Impeccabili e bellissime. Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi hanno catalizzato i riflettori a livello globale a seguito di un evento molto atteso: si tratta del Ballo della Rosa, manifestazione molto attesa alla sua 66esima edizione.

Dopo due anni di stop, torna l’evento benefico che vede riunirsi al completo la famiglia monegasca. Anche in questa edizione a organizzarlo Carolina di Monaco al fianco del suo caro amico Louboutin, nella vesta di Direttore artistico.

Il tema dell’evento più glamour del Principato sono stati gli anni Venti, epoca che ha ispirato i look dei partecipanti.

Tra questi a catturare l’attenzione in particolare Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi che hanno sfoggiato look unici: molto chic, tuttavia a metterle in ombra un’altra parente.

Beatrice Borromeo e Charlotte: scatta la sfida, ma un’altra reale le mette in ombra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Borromeo (@bborromeo1)

Un abito grigio lungo sino ai piedi, elegantissimo, firmato Dior. Questo il look scelto da Beatrice Borromeo per il Ballo della Rosa: divina, con tanto di chignon e orecchini pendenti, a ricordare gli anni Venti i dettagli luccicanti del modello grigio indossato dalla moglie di Pierre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Shaila Gatta “è perfetta”, la danza in bikini fa sognare i fan. Poi la dedica più bella: “Per ogni donna…” – VIDEO

Al suo pari è Charlotte Casiraghi che ha puntato anche lei per un abito molto raffinato: bianco e impreziosito da un fiocco nero, è firmato Chanel. Le due cognate si sono così conteste il ruolo di protagonista dell’evento: tuttavia sono state entrambe messe all’angolo da un’altra reale monegasca.

Si tratta di Charlene di Monaco che ha catalizzato i riflettori per una scelta inaspettata: non ha preso parte all’evento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sabrina Ferilli crea scandalo, il selfie alla finestra senza veli mette ko anche i vip. “Ma la bellezza scusami!?!”

La sua assenza è al centro del gossip, diventando così il focus centrale del Ballo di quest’anno, a cui il marito Alberto di Monaco ha partecipato tutto solo. Nessuna conferma sul motivo di questa non partecipazione da parte dell’ex nuotatrice: tra le ipotesi nell’aria le ostilità tra lei e Carolina di Monaco, nemiche da sempre. La certezza è che anche se non presente è stata lei la protagonista della serata, mettendo in ombra la Borromeo e la Casiraghi.