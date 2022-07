Il piccolo Davide è morto dopo dieci giorni: leucemia fulminante

Una tragedia che ha coinvolto il piccolo Davide, di 6 anni, a cui era stata diagnosticata la leucemia solo dieci giorni fa.

Si tratta di un caso grave che ha travolto la famiglia di Davide Favaron, bambino di Padova morto dopo solo dieci giorni dalla diagnosi di leucemia. Un bambino di 6 anni, Davide Favaron è stato spezzato da una grave forma di leucemia. Un tumore del sangue causato dalla crescita incontrollata delle cellule staminali. E’ tipico di questa malattia causare stanchezza, febbre alta, sudorazioni notturne e pallore. Sintomi che la famiglia di Davide aveva visto nel piccolo e che non riusciva a spiegarsi.

Dieci giorni fa al piccolo era stata diagnosticata una grave forma di leucemia. Una situazione altamente grave compromessa da sintomi aggravati. A causa di una febbre alta il piccolo era stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Padova.

Il piccolo non aveva avuto altri problemi di salute: per Davide è successo tutto insieme

Il bambino che viveva con la sua famiglia a Scorzè è morto nel giro di qualche ora. I genitori erano molto conosciuti nel paese per il loro impegno nella parrocchia del paese e durante la sagra rionale che si teneva a San Benedetto.

Il paese in lutto per la morte precoce e improvvisa del piccolo Davide. Il piccolo non aveva mai avuto problemi di salute ed era sano e contento. Amava i dinosauri, giocare con i suoi amichetti e a settembre sarebbe andato a scuola. Un bambino adorato da tutti che aveva un sorriso dolce e un viso angelico. La famiglia ora è disperata.

Una diagnosi improvvisa che era stata diagnosticata solo dieci giorni fa. Complice la stanchezza continua del bambino e la febbre leggera ma ricorrente. Un decorso veloce e impietoso nei confronti di una famiglia che piange ora il proprio bambino di soli 6 anni. Davide, morto a Padova, era un bambino amato da tutti e il paese intero ora è in lutto per lui.