Matteo Ranieri, pesantissimo retroscena su Valeria: “altro che amore, era…”

Matteo Ranieri, era tutta una farsa con Valeria Cardone? Il popolo del web non ci sta e tira fuori una verità clamorosa!

È finita tanto rapidamente quanto era iniziata, la storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. L’ex tronista, che per la seconda annata consecutiva ha tentato di trovare la compagna della propria vita a “Uomini e Donne”, è nuovamente incappato in un clamoroso fallimento.

I due, che si scelsero appena quattro mesi fa all’interno dello studio di “Uomini e Donne”, hanno recentemente comunicato di aver preso due strade differenti. Agli occhi di moltissimi utenti, tuttavia, la rottura tra Matteo e Valeria sarebbe solamente la conferma di quello che parecchi, da tempo, sospettavano.

Ad avvalorare la suddetta tesi ci avrebbe pensato anche uno degli ultimi post che la Cardone ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram. Un post che, a detta degli haters, la direbbe lunga sulle motivazioni che avrebbero spinto Valeria a partecipare al dating show. Era davvero tutta una farsa?

Matteo Ranieri, pesantissimo retroscena sull’ex Valeria Cardone: “era pubblicità, altro che amore”

Confermata la notizia della loro rottura, moltissimi utenti non hanno mancato di interpretarla come la testimonianza di quello che, da mesi, si era già diffuso all’interno dell’universo del web. I due, a detta degli haters, fingevano di avere una relazione solo per accrescere la rispettiva popolarità.

L’ultimo video che la Cardone ha pubblicato sul suo profilo Instagram, secondo i followers, ne sarebbe la prova lampante. L’ex corteggiatrice, nella clip in questione, si è proposta in due diversi look ai suoi ammiratori: “meglio al naturale o con il trucco?“.

Moltissimi fan, come era prevedibile, non hanno mancato di elogiare la bellezza della giovane. Tuttavia, parecchi altri non si sono risparmiati dall’aggredire verbalmente la Cardone, tacciandola di incoerenza e falsità. Secondo gli haters, la partenopea avrebbe partecipato al programma solo per ottenere visibilità, come le sue recenti pubblicazioni starebbero dimostrando.

“Era tutta pubblicità, altro che amore“, “una farsa“, “eravate entrambi poco interessati“: queste le pesantissime insinuazioni degli utenti, che sembrano a dir poco furiosi con la coppia.