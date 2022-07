Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio un giovanissimo di 15 anni è stato investito nel Bresciano. Era con un suo coetaneo, che fortunatamente ha riportato solo poche e lievi ferite. Alla guida un 23enne; la procura di Brescia aprirà un fascicolo per omicidio stradale.

È accaduto la scorsa notte, quella tra sabato 9 e domenica 10 luglio: due ragazzini di 15 anni sono stati investiti nella zona del Bresciano, precisamente a Urago d’Oglio, mentre rientravano a casa dopo aver partecipato alla notte bianca di Rudano, un paese vicino.

Uno dei due giovani coinvolti nell’incidente è morto sul colpo, l’altro ha riportato fortunatamente solo alcune lievi ferite, tra cui una frattura ad un braccio, ma è rimasto fortemente shockato da quanto è accaduto.

Il ragazzo sarebbe risultato negativo all’alcol test

I due quindicenni si trovavano sulla strada provinciale 2, quando un automobilista, tra l’altro un loro compaesano, ha colpito con la sua auto uno dei due amici, uccidendolo sul colpo.

Sul luogo dell’impatto si sono recati immediatamente i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare; anche la famiglia della vittima si è prontamente recata sul posto, i genitori e la sorella, devastati dalla grave perdita subita. Sono poi intervenute le forze dell’ordine, precisamente i carabinieri di Castrezzato e quelli di Palazzolo. La dinamica dell’incidente è ancora molto vaga e confusa, ma sarà la procura di Brescia a ricostruire i fatti e ad aprire, per prassi, un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale ai danni dell’automobilista; alla giuda del veicolo vi era un ragazzo di 23 anni, il quale ha già dato la sua versione, raccontando di aver visto troppo tardi i due ragazzini e che quindi non sarebbe riuscito ad evitarli per tempo.

Il conducente sarebbe inoltre risultato negativo all’alcol test. Nei prossimi giorni ci saranno maggiori chiarimenti in merito a questa triste vicenda, per il momento una intera comunità piange la scomparsa di un giovane e si stringe alla sua famiglia.