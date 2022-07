La nota attrice italiana insorge e rivela: “Ho abortito a 17 anni, lui non era…”. Allucinante!

Ha portato al “Festival di Taormina” il film ‘La mia ombra è tua’ di Eugenio Cappuccio. Intervistata ha ammesso una scomoda verità legata alla sua giovinezza, non lo sapeva nessuno.

Lei era la giovane donna che nel primo film di “Sapore di mare” ha fatto innamorare mezza Italia per la sua bellezza travolgente, i capelli biondi e quegli occhi dolci da bambina che però nascondevano tanta femminilità in divenire.

Si tratta di Isabella Ferrari, attrice italiana classe 1964, la cui bellezza è ancora vera e autentica. “Sono invecchiata bene” ha ammesso ai microfoni del Corriere intervistata in occasione della presentazione dell’ultimo film di Eugenio Cappuccio al “Festival di Taormina”.

In ‘La mia ombra è tua’ è l’amante dell’attore Giallini, un film sofferto e drammatico, in cui il profumo della vita prende il sopravvento e travolge ogni dinamica costruita. Le chiedono com’è essere una femme fatale dopo i 50 anni e lei ride alla domanda. Genetica e impegno costante che però comporta anche sacrifici e rinunce, che lei ha fatto per amor proprio con la decisione più difficile mai presa nella sua vita.

Isabella Ferrari confessa tutto, “lo rifarei ancora”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

Non si pensa solo alla Ferrari per ‘Sapore di mare’ con Gerry Calà ma anche a ‘Caos calmo’ con Nanni Moretti e alla scena di sodomia che arriva dritta al cervello a metà proiezioni.

“Solo perché lui è Nanni Moretti ha fatto scandalo. Non c’è nulla di torbido in quella scena. Il vero scandalo è la notizia orribile delle restrizioni dell’aborto in USA” – ammette.

Poi prosegue: “Pensavo, se tornassi indietro, rifarei quello che ho fatto”. Resta inizialmente zitta alla domanda del giornalista che le chiede di spiegarsi meglio, quindi arriva la doccia fredda dell’attrice.

A cosa si riferisce? “Agli aborti. Non ne ho mai parlato. Mi è capitato da ragazza…Ci ripenso con dolore, ma senza sensi di colpa. Prima della vita di un embrione viene la vita della donna. Io sono per quella libertà. Si rischierà di morire con gli aborti clandestini, è un tornare indietro orribile”.

Racconta che a 17 anni era rimasta incinta del ragazzo di Piacenza ma che sapeva non essere l’uomo della sua vita. “È sempre una decisione femminile, per fortuna ero accompagnata da mia madre, non avrei saputo come affrontare la cosa”.

Dritta al cuore la confessione ha ovviamente diviso il pubblico sui social che, a tratti quasi oscurato da una bolla anacronistica, ha rifiutato l’ammissione della donna (qui sono donna e non attrice). In platea però anche chi ha applaudito alla scelta di Isabella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “In spiaggia non si possono vedere” Annalisa vestito corto, è una bomba ma qualcosa non piace.. FOTO

“Ma davvero preferite che una donna metta al mondo un figlio non voluto? Avete una vaga idea a cosa può portare?”, scrive una giovane donna tra i commenti del post Instagram che è già diventato virale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Silvia Toffanin e il segreto su Berlusconi: “Lo faceva davanti a me”

Schierarsi o no è una scelta fatta di pancia o di testa, ma che non può essere criticata secondo una morale individuale personale che non conosce i fatti e gli antefatti della storia.