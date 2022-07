Paola Barale, la verità inerente al suo passato è davvero sconvolgente: era stata la showgirl stessa ad ammetterlo ai microfoni di “Verissimo”

Gli esordi televisivi di Paola Barale sono oltremodo singolari e sconosciuti ai più. La showgirl, che nella vita avrebbe desiderato diventare un’insegnante di educazione fisica, si era ritrovata ospite di “Domenica In” in qualità di sosia della celebre Madonna.

Da quel momento in avanti, data anche la somiglianza con la famosissima artista pop, il suo futuro come conduttrice e showgirl è stato pressoché assicurato.

Della Barale conosciamo perfettamente anche le relazioni sentimentali, che per tanti anni non hanno mancato di finire nel mirino del gossip. Dopo il matrimonio con Gianni Sperti (1998-2002), la Barale ha fatto coppia fissa con Raz Degan fino al 2015.

Proprio in occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Verissimo” abbiamo appreso una verità davvero sconvolgente circa il passato di Paola. È stata lei stessa a confidarsi senza alcun tipo di vergogna, mentre il pubblico, nell’ascoltarla, rimaneva letteralmente a bocca aperta.

Paola Barale, la confessione sul suo passato è una doccia fredda: “mi sono presa grandi bastonate”

Al netto di una carriera televisiva che l’ha sempre portata ad essere sulla cresta dell’onda, il privato di Paola Barale, all’opposto, sarebbe stato fonte di grandi turbamenti per l’attrice. L’ex moglie di Gianni Sperti, alcuni mesi fa, si era raccontata nel salotto di Silvia Toffanin senza alcuna remora.

“Anche dagli amici mi sono presa grandi bastonate” aveva esordito la Barale, che nel tirare in ballo l’argomento era parsa davvero in difficoltà. “Preferisco star male piuttosto che mostrarmi per quella che non sono” aveva in seguito aggiunto la showgirl, dalle cui parole i telespettatori avevano estrapolato ben altro.

Che l’attrice si stesse riferendo alla burrascosa relazione con Raz Degan, interrotta una prima volta nel 2008 e definitivamente nel 2015? Secondo i followers, questo sarebbe stato il messaggio che Paola aveva voluto comunicare tra le righe del suo discorso.

Senza ombra di dubbio, la fine della lunghissima relazione con il modello israeliano non mancò di ripercuotersi sulla Barale, per la quale Raz Degan ha indiscutibilmente rappresentato una parte importantissima della sua vita passata.