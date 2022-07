L’attesa è finita. Dopo ben cinque anni arriverà il reebok di Pretty Little Liars, che avrà come sottotitolo “Originale Sin”.

Il suo debutto è previsto per il prossimo 28 luglio su HBO Max, anche se per la versione in italiano ci vorrà un po’ più di tempo; per il momento l’emittente ha rilasciato un breve trailer, in cui si sente una voce che dice ”Ogni città ha una casa spaventosa dal lato opposto del cimitero, dove una ragazza vive con sua madre e, all’improvviso, accade qualcosa di terribile. A Millwood quella ragazza sono io.”

Si capisce subito che c’è stato un cambio di ambientazione, più sinistra rispetto a Rosewood. Resta invariato il leitmotiv della serie originale: un gruppo di ragazze deve sottostare ai ricatti di “A“, un ignoto persecutore, affinché i segreti di queste amiche restino tali.

Nuove bugiarde e uno scenario più sinistro sempre firmato Marlene King

Questa volta ad essere preservati saranno anche i peccati delle rispettive famiglie delle giovani protagoniste, commessi circa 20 anni prima dei fatti.

La prima versione del teen drama ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per ben sette stagioni, dal 2010 fino al 2017, anno in cui è stata finalmente rivelata l’identità del ricattatore (A).

Pretty Little Liars, è stato ideato da Marlene King, ripercorrendo le vicende del ciclo di romanzi “Giovani, carine e bugiarde” di Sara Shepard.

Nel nuovo capitolo il cast, formato da volti giovani, rispecchia a pieno il concept di una nuova generazione di piccole bugiarde e troviamo nomi come Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Maia Reficco, Malia Pyles, Sharon Lean, Mallory Bechtel, Lea Salonga, Eric Johnson, Elena Goode e Alex Aiono. La scrittura della serie è a cura di Roberto Aguirre – Sacasa (Riverdale; Le terrificanti avventure di Sabrina) e Lindsay Calhoon, mentre tra i nomi dei produttori compare anche quello di Marlene King.

Il 28 luglio verranno rilasciate tre puntate, in totale gli episodi saranno 10 e i successivi arriveranno il 4 e l’11 agosto, per terminare, invece, il 18 agosto con il finale.