Ricercatore di 39 anni stroncato da un malore improvviso

Davide De Luca, un ricercatore di 39 anni, è morto dopo aver accusato un malore. È accaduto mentre era a casa sua, in provincia di Teramo, dopo aver detto ai genitori di stare male. «Non sto bene» avrebbe detto loro nel corso della nottata, tanto che la coppia, intorno alle 4 del mattino, avrebbe chiamato il 118 per avere soccorso immediato.

Quando l’ambulanza ha raggiunto l’abitazione Davide aveva già perso conoscenza: i medici hanno tentato di rianimarlo, per tentare di salvargli la vita, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto dopo 20 minuti dall’arrivo dei soccorritori. La causa del decesso, secondo una prima analisi, potrebbe essere un arresto cardiocircolatorio.

Davide, morto l’amatissimo ricercatore: affetto e cordoglio da parte dei suoi cari

Sono stati molti i messaggi di cordoglio, ma soprattutto sono state tante le belle parole che amici e conoscenti hanno speso per il trentanovenne, sui social e non; “Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa del caro Davide, guida del Cerrano sempre in prima linea per le attività dell’Area Marina Protetta. Proprio in questi giorni stava portando avanti, con la sua consueta preparazione e dedizione, un bellissimo progetto per l’allestimento di una mostra permanente all’interno del Museo di Torre Cerrano” ha esordito l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano con un post sul suo profilo Facebook.

La vittima era da tempo un ricercatore impegnato nei beni culturali e nel campo ambientale, era inoltre un fotografo esperto, nonché guida turistica per diversi siti abruzzesi.

Anche il sindaco ha espresso la vicinanza alla famiglia di Davide, dicendo “Ho appreso con incredulità e profonda tristezza la notizia della scomparsa di Davide De Luca, Guida del Cerrano, persona garbata, attenta e sempre disponibile per le attività dell’Area Marina Protetta. Tra pochi giorni avrebbe inaugurato una sua mostra nella Torre di Cerrano. Mi unisco al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi. Lascia un enorme vuoto in quanti lo hanno conosciuto. Il suo seppur breve passaggio in questa vita non sarà dimenticato”.