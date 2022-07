“Che connubio fantastico”, Roberta Capua si sdoppia: fan senza parole, meglio davanti o dietro? – FOTO

La conduttrice sa come giocare le sue carte, la bellezza di cui è portatrice è unica. Gli anni sembrano essersi fermati per lei.

Stanno conducendo il programma di Rai 1 “Estate in diretta” nel migliore dei modi tanto che sono sempre molto alti gli indici di ascolto da quando l’accoppiata magica ha dato il suo benvenuto ai telespettatori della tv pubblica.

Il duo Roberta Capua e Gianluca Semprini sembra piacere molto, soprattutto lei che ogni giorno con fascino e magnetismo porta in scena i principali fatti del giorno e di attualità sempre con estrema grazia. Avete visto l’ultimo post Ig della conduttrice? Oltre ad essere brava è anche bellissima, sempre sul pezzo anche per quanto riguarda la moda estiva.

Roberta Capua lancia la moda kimono ed è subito trend dell’estate

“A volte vorrei poter essere qui… e contemporaneamente anche là! 💕”, ha scritto nell’ultimo post Instagram che ha ottenuto in pochi minuti centinaia di messaggi di grande affetto da parte dei suoi fan.

“Che connubio perfetto 🦋👘”, “Sei unica e sempre bellissima. Sei tu la tua stilista personale?”, “Ti seguo con grande passione, un abbraccio!”.

Roberta infatti veste con abiti e proposte che sanno d’estate. In vita una cinta bianca di Flavia Palombo, la regina delle cinture fashion, jeans stretti anch’essi in tinta con la maglia a scollo a V e le sneakers, kimono floreale di seta e cashmere targato Margherita B che sembra una vestaglia impalpabile.

Per terminare l’outfit ai polsi i meravigliosi bracciali tubogas di Bisu Gioielli, gli stessi amatissimi dalla collega Federica Panicucci.

Un trend quello dei kimono e dei multi bracciali ai polsi che le signore della tv sempre più spesso sono solite sfoggiare, e che pare stia piacendo molto anche alle giovanissime.

Per la prima volta infatti non sono loro a dettare le mode ma piuttosto a prendere spunto dalle più “vecchie” generazioni che sembrano oggi, come mai prima d’ora, portatrici di una ventata di freschezza in termini di moda easy e facile.