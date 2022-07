Aida Yespica si è presentata sui social con un outfit al limite: le trasparenze rivelano tutto, curve mostruose in vista!

Aida Yespica ha abituato fin troppo bene il suo pubblico sui social network: la bellissima modella, infatti, condivide con frequenza contenuti a dir poco spettacolari in cui mette in mostra il suo grande fascino e soprattutto il suo corpo perfetto. La nativa di Barquisimeto ha vissuto un periodo assai difficile dal punto di vista personale poiché a causa di alcuni problemi burocratici non ha visto il figlio per oltre 2 anni.

Tutti gli iter burocratici sono stati ovviamente rallentati dalla pandemia: come rammentato dalla Yespica, il suo visto è stato cancellato in ben quattro occasioni. Dopo un periodo così lungo, la modella ha finalmente riabbracciato il suo Aron e le immagini sono state prontamente mostrate sul web. A proposito di immagini, l’ultimo scatto postato in rete dalla fantastica venezuelana ha già fatto il giro del web.

Aida Yespica, le trasparenze rivelano tutto: magnifica

Aida Yespica da mozzafiato su Instagram: la modella ha voluto condividere con i suoi followers alcuni scatti di uno spot pubblicitario realizzato proprio a Miami. La 39enne è in splendida forma e indossa un reggiseno fantastico e pantaloncini cortissimi. La classe 1982 copre parzialmente il suo corpo con una “rete” particolare che regala trasparenze monumentali.

Le sue gambe completamente scoperte alzano la temperatura sul web mentre il suo davanzale è come al solito un qualcosa di inebriante. Aida fa perdere la testa ai followers con queste immagini così prorompenti: impossibile passare inosservati quando si ha un fisico così e forme esagerate. In didascalia, la Yespica ha deciso di non scrivere nulla di particolare ma di taggare soltanto il nome dell’azienda di cui è testimonial.

In queste settimane così intense dal punto di vista professionale, la nativa di Barquisimeto ha mandato in estasi in più di un’occasione i suoi fans con immagini da capogiro.