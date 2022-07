Si tuffa nel fiume Villoresi, 13 enne resta incastrato e muore in ospedale

Un incidente che ha portato alla morte di un ragazzo di 13 anni, rimasto incastrato in una chiusa del fiume Villoresi.

Un incidente fatale per un ragazzo di 13 anni che ha perso la vita a seguito dell’annegamento accaduto nel pomeriggio di sabato. Il ragazzo, di origini peruviane e residente in un Comune limitrofo al fiume Villoresi, a Parabiago, si era recato insieme ad amici e parenti per trascorrere un pomeriggio spensierato in riva al canale. In quel tratto però è previsto il divieto di balneazione.

Il ragazzo si sarebbe quindi tuffato nel canale ma la corrente e le acque dove è vietato fare il bagno non gli hanno lasciato scampo. In quel canale sarebbe rimasto bloccato diversi minuti in una chiusa del Villoresi, a Parabiago. Annegato nel pomeriggio, il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale di Circolo di Varese.

Dinamica ancora oscura: le indagini condotte dalla Polizia locale di Parabiago e Carabinieri di Legnano

Sembrava un pomeriggio come gli altri per poter passare del tempo sotto gli alberi al fresco di una giornata estiva. Ma il ragazzo tuffatosi nel Villoresi è rimasto intrappolato in una chiusa del canale e sarebbe morto in ospedale.

Una corsa per salvare il ragazzo ma le manovre di rianimazione e l’arrivo in pronto soccorso non lo hanno salvato. Il ragazzo è arrivato in ospedale in condizioni disperate e non ce l’ha fatta. E’ morto in serata in Ospedale.

Sull’accaduto ora indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia di Parabiago dato che non si apprendono le dinamiche dell’incidente nonostante il divieto di balneazione è complice dell’accaduto. L’ipotesi più valida rimane quella dell‘intrappolamento nella chiusa del canale che non ha concesso scampo al ragazzo. Secondo gli inquirenti il corpo del 13 enne sarebbe rimasto incastrato diversi minuti sotto l’acqua perdendo così ossigeno e conoscenza. I familiari presenti con lui non si rendono conto di come sia potuto succedere ma solo aver visto il ragazzo tuffarsi nell’acqua senza più riemergere.