Emily Ratajkowski toglie tutto, via anche il reggiseno: forme uniche – FOTO

Emily Ratajkowski ha sorpreso tutti i suoi followers pubblicando un’immagine impressionante: la modella toglie tutto.

Emily Ratajkowski è probabilmente una delle modelle più famose del mondo: con la sua avvenenza e con il suo fisico da crepacuore, la nativa di Westminster conquista facilmente consensi sul web. Instagram è un posto meraviglioso e la classe 1991 non poteva mancare sul noto servizio di rete sociale. In questi anni è diventata sempre più popolare fino ad inanellare ben 29,4 milioni di followers.

Ogni giorno, la Ratajkowski li delizia mettendo in rete contenuti che superano le immaginazioni dei fans. In queste ore, ad esempio, la modella e attrice ha condiviso una serie di fotografie disarmanti: nel post c’è anche uno scatto in cui è completamente senza veli. La classe 1991, con le sue forme in bella mostra, conquista gli utenti e lascia senza parole i numerosissimi ammiratori.

Emily Ratajkowski toglie tutto, via anche il reggiseno: pazzesca

Emily Ratajkowski, questa volta, ha steso praticamente tutti i suoi followers con un post esplosivo. La prima parte del contenuto è ancora tutto sommato “tranquilla”, con la modella che sfodera un mini abito sensazionale. Ad un certo punto della serie di foto, però, arriva uno scatto in cui la londinese resta praticamente senza vestiti. Spostando con il dito la carrellata di immagini, si rischia un forte malore.

La Ratajkowski ha anche la brillante idea di togliere il reggiseno e di coprire il suo lato A con le mani per evitare la censura. La 31enne si appoggia alla finestra ma le mani coprono decisamente ben poco. Il suo davanzale è un qualcosa di monumentale e la visione è estremamente rovente. Nonostante la bontà del suo fisico, è impossibile non posare gli occhi anche sul suo viso strepitoso. Anche la sua chioma è un qualcosa di incantevole. Corpo da favola, lineamenti perfetti e labbra irresistibili: questa è “semplicemente” Emily Ratajkowski.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Stando a quanto si legge in descrizione, il contenuto è stato realizzato nella splendida capitale della Francia, Parigi.