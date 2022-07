Arriva una novità clamorosa in fatto di Gratta e Vinci che ha mandato gli italiani in tilt. Di cosa si tratta, nuova creazione dagli innumerevoli vantaggi.

Essere baciati dalla dea bendata. Questo il sogno di chi acquista i Gratta e Vinci, nella speranza di fare con un semplice gesto il colpo della vita, portando a casa un bottino con cui cambiare per sempre la propria esistenza.

Partendo dal presupposto di quanto sia importante non farsi prendere la mano con l’acquisto dei biglietti – ricordandosi che è e rimane sempre un gioco – le novità in fatto di Gratta e Vinci, generano sempre molto entusiasmo.

Negli ultimi tempi, un’introduzione recente che ha fatto gioire gli italiani, accorsi all’acquisto nell’intento di incassare una bella somma. Il tutto con un grande vantaggio a differenza delle lotterie da 5 euro istantanee: la novità garantisce infatti percentuali maggiori di poter conquistarsi un premio del valore di 500 euro. Si parla di un aumento di ben 100 volte.

Gratta e Vinci, novità clamorosa: tutti vogliono questo biglietto

“500 special” è il nome della novità targata Gratta e Vinci: si tratta di una proposta già spopolata tra gli italiani.

Questo tagliando prevede 5 numeri vincenti nascosti sotto le stelle dorate e una sezione – definita “I tuoi numeri” – dove si grattano dieci blocchi di banconote e cinque con su scritto “X2”.

Se sotto le banconote si trovano diversi numeri identici a quelli nascosti si ha vinto la somma corrispondente. Quest’ultima potrebbe diventare doppia se lo stesso numero è scovato sotto al X2.

Questa novità prevede la vittoria di un premio del valore di 500 mila euro – ogni 12 mila biglietti – e uno da 500 euro, trovabile ogni 558 biglietti.

Ogni 8 biglietti si possono vincere invece premi del valore da 10 euro in su: anche se piccole cifre possono comunque fare comodo per togliersi qualche sfizio oppure fare un regalo non previsto, facendo sentire baciati dalla dea bendata.