La showgirl poche settimane fa è volata in Sardegna per un evento molto importante, per l’occasione ha scelto un look…strepitoso!

Tutto è confermato per la sua nuova partecipazione nel programma di Canale 5 accanto al collega Raimondo Todaro, però forse Lorella Cuccarini vorrebbe avere qualcosa di più in questo momento della sua vita ormai arrivata al culmine del successo professionale.

Le ultime foto postate sui social infatti raccontano la sua voglia incredibile di diventare nonna, mamma ora di quattro figli ormai grandi avuto con il marito Silvio Capitta. Con lei infatti ci sono Sara (1994), Giovanni (1996), ed i gemelli Chiara e Giorgio (2000).

La sua voglia di tenere tra le mani un bimbo piccolo è talmente tanta che la foto con il nipotino acquisito ha davvero commosso tutti. Ecco perché.

Lorella Cuccarini, “prove tecniche” riuscite: tutto pronto per diventare nonna?

Giusto un mese fa è stata madrina di un bellissimo maschietto battezzato in Sardegna.

“Oggi, siamo nella splendida Sardegna per il battesimo di Giacomo, primo nipote di seconda generazione…Prove tecniche per diventare nonna 😂”, ha scritto lei nella didascalia che accompagna il post che in poche ore ha raggiunto quasi 42mila like.

Negli scatti accanto a mamma Esmeralda Carta, Lorella è vestita in tema rosa come le altre donne invitate alla celebrazione. Vista la sua tempra sportiva e mai banale, ha scelto di indossare un completo giacca e pantalone di un bel rosa vibrante con un tocco quasi salmonato del brand Elmas Phil.

Giacca aperta sul petto da cui emerga un top bianco e baveri sfrangiati e svolazzanti che le danno dinamicità e volume sul lato A.

Pantaloni a vita alta per enfatizzare il suo vitino da vespa e capelli al vento boccolosi e lucenti. Occhi puntati solo su di lei, che sprizza gioia da ogni poro mentre tiene in braccio Giacomo e se lo gode come farebbe una nonna con il nipote amato.