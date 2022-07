Maria De Filippi in bikini sfoggia un fisico davvero seducente: nessuno se lo sarebbe aspettato, e invece la conduttrice è una vera e propria bomba!

Il pubblico affezionato all’emittente Mediaset non potrebbe in alcun modo far a meno di lei. Maria De Filippi, con il suo stile di conduzione, ha conquistato una fetta di pubblico che non ha eguali tra le sue colleghe più note. La moglie di Costanzo ha saputo trovare la chiave migliore per proporsi ai telespettatori all’interno di qualunque format da lei guidato.

Da “Amici” a “C’è posta per te”, da “Uomini e Donne” a “Tu sí que vales”: rinunciare alla De Filippi, ormai, sarebbe impossibile per la rete ammiraglia di Mediaset. Con l’arrivo dell’estate, tuttavia, anche la conduttrice più impegnata della tv ha modo di rilassarsi in spiaggia, circondata dai suoi affetti.

Il settimanale Chi, solamente qualche anno fa, immortalava la De Filippi in bikini per la gioia di migliaia di utenti. La moglie di Costanzo, distesa sulla sabbia in posizione prona, sfoggiava un fisico a dir poco spettacolare: nessuno si sarebbe mai aspettato una simile visuale!

Maria De Filippi in bikini e ripresa di spalle. “Donna eccezionale”: una sirena distesa sulla sabbia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FAN PAGE DI MARIA DE FILIPPI (@mariadefilippi_officialpage)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Lo trovate solo da Carrefour: “è l’unico di cui ti puoi fidare”. Il prezzo toglie il fiato!

In formissima proprio come agli albori della sua carriera, Maria De Filippi non è cambiata di una virgola in tanti anni di televisione. Merito della passione che la conduttrice nutre per lo sport – in particolare per il tennis -, che le ha permesso di mantenere un fisico asciutto e atletico.

La foto che, solamente qualche anno fa, veniva pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini la immortala in posizione prona, con indosso un bikini che farebbe sfigurare moltissime conduttrici più giovani di lei. La De Filippi, che ha abbondantemente superato il mezzo secolo d’età, si mostra giovanissima non soltanto nello spirito, ma anche nel fisico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Tanto guardavate in alto” Alessia Marcuzzi di fuoco esce “le due bellezze” – FOTO

I followers, all’epoca, non avevano mancato di riempire di complimenti la regina di Canale Cinque: “Che bella che sei“, “una bellezza straordinaria“, “no Maria, io esco“.