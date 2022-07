Royal Family, la Regina Elisabetta sbotta contro William e Kate: “Hanno infranto due regole. Inaccettabile”

Il Duca e dalla Duchessa di Cambridge si stanno prendendo troppo libertà a Corte, sua Maestà ha alzato la voce contro queste loro “bravate”.

Ora che Harry e Meghan sono in America, i pupilli assoluti di Sua Maestà la Regina Elisabetta II sono diventati William e Kate che da sempre invece si sono mostrati fedeli alla Corona e prodighi nel preservarne l’integrità.

Però forse ora che sembra sempre più certa la candidatura diretta di William a sovrano inglese, il primogenito di Diana Spencer e la consorte hanno iniziato a mostrarsi ai sudditi sotto spoglie molti diverse che a detta del portavoce ed esperto reale Richard Palmer, hanno fatto infuriare non poco la Regina.

Il nipote farà di testa sua o rispetterà il volere della nonna? Nel frattempo “due importanti regolamenti di Corte sono stati infranti” come si legge sul The Express. Nessuno prima di loro si era permesso.

William e Kate contro Sua Maestà, pronti a svecchiare il Paese?

Non solo si stanno prendendo sempre maggiore libertà di mostrarsi in atteggiamenti “intimi” di fronte i fotografi e agli eventi pubblici in cui si scambiano effusioni e abbracci. Pare anche che vogliano chiedere presto ai sudditi di togliere l’appellativo formale di “Duca e Duchessa” per essere invece chiamati solo William e Kate.

Questo ha mandato davvero in frantumi secoli e secoli di protocolli reali, ma anche fatto infuriare nonna Elisabetta II da sempre portatrice di un regime vincolante di canoni imprescindibili. Ora però come comunicato da Palmer, i due coniugi hanno dato la sferzata definitiva alla serenità mentale della Sovrana con due scempi alle regole di Corte che nessuno prima di loro aveva mai commesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bruno Barbieri teme di finire in ospedale: questa volta ha rischiato davvero grosso

In primis sono sempre maggiori le uscite familiari in aereo o auto in cui nipote e consorte viaggiano con i figli George, Charlotte e Louis. La regola vuole però che i due diretti eredi al trono viaggino separati per preservare l’incolumità di almeno uno dei due in caso di incidente o calamità.

La seconda regola infranta sopra cui la Regina non ha potuto sorvolare invece riguarda l’uso eccessivo dei mezzi privati della Corona per motivi personali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Romina e Loredana, parte la sfida a colpi di bikini. Il verdetto è lapidario: “non può competere!” – FOTO

La coppia nel corso del trasferimento recente da Kensigton Palace a Anmer Hall, ha utilizzato ripetutamente l’aereo privato, uno spreco e un cattivo esempio per i sudditi secondo il modo di pensare di Elisabetta. Dopo la romanzina avranno capito l’errore o cercheranno di trovare altri modi per raggirare la ferrea legge di Corte?