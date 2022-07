Tragico incidente quello registratosi a Torino: un bus ed un auto si sono scontrati frontalmente. L’impatto non ha lasciato scampo a due degli occupanti della quattroruote.

Tragedia stamane a Torino dove un bus ed un’auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del quartiere Borgata Rosa, in prossimità del confine con San Mauro dove appunto pare fosse diretta la quattroruote.

Il mezzo di trasporto pubblico, invece, procedeva lungo la strada che porta al centro del capoluogo. L’impatto, purtroppo, è stato fatale per due giovani ragazzi, presenti all’interno dell’auto.

Torino, tragico scontro tra bus e auto: due ragazzi perdono la vita

Stamane, lunedì 11 luglio, due ragazzi – che viaggiavano a bordo di una Lancia Ypsilon– sono morti dopo aver impattato frontalmente contro un autobus. La tragedia si è registrata a Torino nei pressi del Quartiere Borgata Rosa, vicino San Mauro.

Proprio lì si stava dirigendo l’auto, mentre il bus – linea 61– viaggiava verso il centro del Capoluogo piemontese. Coinvolte nel sinistro altre due macchine.

Lo scontro è stato violentissimo, nulla da fare per due ventenni. Altri due, invece, sempre presenti sullo stesso mezzo, hanno riportato gravissime ferite. Uno di loro, 17 anni, è stato ricoverato in codice rosso presso il San Giovanni Bosco, le sue condizioni sarebbero critiche. L’altro, riportano i colleghi della redazione di Fanpage, si troverebbe presso il Cto. Quanto al bus, ferito lievemente solo il conducente.

Non si conoscono ancora le cause che hanno condotto al drammatico incidente. Sulla ricostruzione del sinistro sta indagando la Polizia Locale la quale oltre ai rilievi del caso, per ore ha dovuto gestire la chiusura del tratto ed assicurarsi che il traffico defluisse senza ulteriori complicazioni per la viabilità.

Torino è stata teatro anche di un altro incidente, fortunatamente non grave. Nella notte di ieri, domenica 10 luglio, una Fiat Punto avrebbe sbandato finendo contro alcune transenne ed andando a danneggiare una Smart, un’Alfa e due moto. Il suo rocambolesco giro sarebbe terminato solo una volta ribaltatasi. Nessuna drammatica conseguenza se non i danni arrecati alle altre vetture.