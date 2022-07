Un Posto al sole, “sono finiti in ospedale”. Parte del cast finisce nel… Motivo clamoroso-VIDEO

Un Posto al sole: il video che circola sul web svela l’arcano. I fan della soap opera sono in fibrillazione. Ecco perché in ospedale

Un Posto al sole è la soap opera più longeva del nostro piccolo schermo. Con ben 26 stagioni e quasi 6 mila puntate detiene il record assoluto di presenza in tv con un pubblico affezionato che segue le vicende dei protagonisti dal lontano 1996. Molti altri si sono aggiunti nel corso del tempo per un risultato senza precedenti.

I fan sono curiosissimi e non vedono l’ora di sapere qualche dettaglio che possa rivelare qualche anticipazione. Gli autori e gli stessi attori non possono farlo anche se ogni tanto qualcosa sfugge. Solo qualche giorno fa, ad esempio, Nina Soldano che presta il volto a Marina, ha rivelato su Instagram che dovrà girare delle scene particolari nel giardino della villa dove vive il suo personaggio.

Oltre a questo, c’è sul web un video che gira che ha fatto preoccupare molto i fan di Un posto al sole. Parte del cast è finito in ospedale, ma perché? Vi spieghiamo tutto.

Un Posto al sole, tutti in ospedale: lo spoiler è inquietante

I fan più attenti di Un Posto al sole non si lasciano scappare mai nulla e anche questa volta attraverso alcuni video che sembrano essere felici e spensierati sono riusciti a cogliere una anticipazione importante e che preoccupa.

Alcuni dei protagonisti della soap si divertano a ballare probabilmente in un momento di pausa dalle riprese. Sono Angela Poggi, Raffaele Giordano ed Eugenio Nicotera. Intorno a loro il verde ma gli occhi attenti dei telespettatori hanno notato che la location non predice nulla di buono per gli eventi della soap opera.

Tutti e tre, infatti, si trovano in ospedale e per la precisione al San Filippo. Questo significa che per ritrovarsi tutti lì, qualcuno dei personaggi più importanti sarà finito in ospedale. Celato bene ma si tratta di un grande spoiler considerato che in alcuni frame si vede anche il personaggio di Viola ed il piccolo Antonio Nicotera.

Chi mai starà male? Il dubbio si infittisce e la curiosità sale. In modo del tutto simpatico i personaggi di Un Posto al sole hanno lanciato un’anticipazione che tiene sulle spine.