Victoria De Angelis sempre più sensuale e audace nei suoi ultimi scatti: spunta la foto che ha bloccato l’intero pubblico del web

I Maneskin continuano ad essere sul tetto del mondo ormai da oltre un anno. A seguito della vittoria conseguita all’Eurovision Song Contest, d’altra parte, la band lanciata da “X-Factor” ha accumulato un consenso di pubblico a dir poco esorbitante.

Un consenso che, nella giornata di sabato 9 luglio, ha reso possibile l’attesissimo concerto svoltosi a Roma presso il Circo Massimo. Oltre 70mila persone sono accorse da tutta Italia e dal resto del mondo per ascoltare la band più in voga del momento, in un’esibizione che sembra destinata a rimanere nella storia.

Occhi puntati, oltre che sul frontman Damiano David, anche sulla bellissima Victoria De Angelis. La bassista, che sui social è sempre più scatenata e sensuale, ha recentemente deciso di mostrarsi in una veste inedita: vederla così è letteralmente uno spettacolo per gli occhi.

“Lo hai fatto!!” Victoria De Angelis, il reggiseno in pizzo rosso non copre quasi nulla: LIBIDINE pura – FOTO

