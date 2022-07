Il wc è un elemento da pulire con attenzione. Arriva un trucchetto sbalorditivo per risolvere una problematica insidiosa che spesso si presenta nel sanitario: basta utilizzare solo la schiuma da barba.

Catalizzatore di germi, cattivi odori e macchie, è imprescindibile pulire in profondità il wc. Onnipresente nelle case, spesso è difficile igienizzarlo al meglio, visto lo sporco ostinato che si insedia sulle sue pareti.

Se in commercio esistono innumerevoli prodotti per dare una nuova vita al proprio wc – che richiede una pulizia frequente, più volte a settimana – talvolta possono essere moto esosi e troppo aggressivi.

La propria dispensa viene in aiuto con diversi prodotti per prendersi cura del sanitario, come il bicarbonato, ma non solo: nel bagno stesso si può trovare un valido alleato. Si tratta della schiuma da barba che se messa nel wc risolve un’insidiosa problematica.

Wc, usa la schiuma da barba: risolvi questa problema insidioso

Dallo sporco al calcare, il wc richiede una particolare cura visto il suo utilizzo costante. In aiuto alla sua pulizia arriva la schiuma da barba, protagonista di un trucchetto sbalorditivo.

A impattare sull’estetica del sanitario sono in particolare le macchie gialle che si formano nel tempo: queste fanno sì che anche se pulito, il gabinetto sembri sporco anche se si è sempre igienizzato a fondo. Si tratta di una problematica insidiosa molto diffusa risolta grazie a un alleato inaspettato, ovvero la schiuma da barba.

Questa non solo rimuove lo sporco di ogni superficie, ma ha anche il potere di profumare il luogo in cui la si applica senza tuttavia rovinare nulla e rimuovere le macchie più ostinate.

Nel caso del water la si inserisce all’interno per poi aiutarsi con lo scopettino strofinando per qualche minuto in modo da spargere tutta la schiuma all’interno della tazza. Si dovrà ripassare più volte nei punti che presentano macchie per poi lasciare agire per mezz’ora, rimuovendo di seguito la schiuma e sciacquando al meglio il sanitario.

Sì può aggiungere a piacere anche dell’aceto bianco. Una volta rimosso tutto il risultato sarà sbalorditivo: si avrà un wc come nuovo, brillante, pulito, bianco e profumato.