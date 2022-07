“Ha ritrovato l’amore” Carlotta Mantovan è ritornata a vivere grazie a lui. “I suoi baci…” FOTO

Carlotta Mantovan: la svolta dopo la morte del suo Fabrizio Frizzi. Ora lei si coccola e si consola in questo modo

Il tempo vola in fretta ma non cancella il dolore. È quello che succede per Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi che dopo la sua morte ha dovuto rimboccarsi le maniche ed affrontare la vita. Sono passati più di quattro anni dalla morte dell’amato conduttore ed oggi Carlotta nella quotidianità appare serena e tranquilla.

Secondo le rilevazioni fatte alcuni mesi fa da Dagospia, la Mantovan avrebbe lasciato l’Italia per trasferirsi in Francia, terra dove non la conosce nessuno e può continuare a vivere la sua vita in tranquillità con il suo unico e grande amore, la figlia Stella. Sembra quasi che ci sia stato un taglio netto con il passato. Ecco perché.

Carlotta Mantovan ed i baci amorevoli: la FOTO

Carlotta Mantovan riparte da sé stessa e dalle cose che la fanno stare bene. Non solo una nuova casa ed un nuovo Paese come la Francia per lei e la piccola Stella, ma anche un cambio look. Taglio di capelli più corti e più biondi e tanto amore verso la sua bambina, il regalo più bello che il marito Fabrizio Frizzi le potesse donare.

Negli ultimi tempi però lei è tornata a sorridere grazie ad una passione che ha mostrato a tutti, su Instagram, senza nessuna remora. Si tratta dell’amore per i cavalli a cui dimostra di essere molto legata. L’equitazione probabilmente le dona un senso di libertà assoluta ed in questi animali così sensibili trova degli amorevoli confidenti.

Sono diversi gli scatti in cui vediamo Carlotta affianco ai suoi amici, tra cavalli e puledri e dal suo sguardo si capisce che lei insieme a loro sta bene. Proprio a loro dedica parte del suo tempo. In uno degli scatti condivisi la Mantovan è “catturata” in un momento di puro amore. Un bacio dal suo cavallo e lei scrive a corredo: “Mi prendo i suoi baci”. E poi ancora, in altre foto parla di “True love”, di “noi” di “Coccole time” definendo il suo quattrozampe “My boy”.

Insomma foto tenerissime che fanno il giro del web e dimostrano di quanto bisogno d’affetto abbia la donna che nonostante sia dovuta andare avanti, nel cuore ha sempre quel vuoto e quel dolore per la morte del suo Fabrizio che non svaniranno mai.