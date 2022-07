Come pulire velocemente il forno: Benedetta Rossi ha la soluzione definitiva

Il forno è tra gli elettrodomestici più utilizzati, ecco come poter velocizzare l’operazione di pulizia con un trucco economico e davvero innovativo.

Il forno all’interno della cucina è uno degli elettrodomestici più utilizzati di sempre, sia in estate che in inverno. La costante in ogni stagione dell’anno però, sia che ci siano 10 gradi oppure 40, è che mai nessuno ha voglia di pulirlo visto che le incrostazioni molte volte sono importanti e difficili da togliere.

La conseguenza è che molti tendono a procrastinare l’operazione con il risultato che l’unto diventa sempre più incrostato e impossibile da togliere. Se volete evitare di arrivare a questo momento che molti vedono come una vera sfida, allora serve trovare un escamotage veloce e pratico per deviare il problema alla radice appena si finisce di cucinare.

Ce lo ha insegnato Benedetta Rossi, la cuoca più amata in Italia, che ancora una volta ci ha salvato la giornata con questo trucco infallibile sgrassa forno. Vediamo come fare.

Pulire il forno velocemente e senza fatica si può, ecco il trucco di Benedetta Rossi

Ovviamente la raccomandazione che fa è quella di cercare di pulire l’elettrodomestico subito e non aspettare giorni o settimane quando l’unto è molte volte peggiore da eliminare.

Qualche mese fa nel rispondere alle stories di alcuni follower sul tema, ha fatto sentire la sua disapprovazione su uno dei consigli casalinghi più utilizzati. “Sinceramente, secondo la mia esperienza, il mix di bicarbonato e aceto non è efficace anche se sul web piace molto”.

Per la cuoca marchigiana esiste un trucco ancora più ottimale, tanto che ha deciso poco dopo di farci un articolo molto esplicativo sul suo blog.

Per lei esistono due sistemi entrambi validi per deviare l’annoso problema della pulizia del forno. Il primo consiste nel creare una cremina con una tazza di bicarbonato, una tazza di sale e una tazza di acqua che andranno mescolati bene e stesi sulla superficie interna del forno. Lei lascia agire per circa un’ora prima di togliere sempre con un panno umido.

Il secondo trucco prevede un mix di acqua e limone. “Anche in questo caso bisogna miscelare i due ingredienti, mettendo in proporzione 3 parti di succo di limone e 1 parte di acqua”, spiega Benedetta. Questo composto va inserito in una teglia dai bordi alti e infornato a 180° C per circa 30 minuti.

Trascorso il tempo indicato lasciare freddare il liquido che andrà recuperato per sgrassare i lati interni dell’elettrodomestico, sciacquare con acqua e asciugare. La miscela in forno acceso creerà una condensa ottimale di sostanze volatili acide che aiuteranno la pulizia successiva.