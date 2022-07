“L’Eredità”, dopo Samira Lui arriva LEI: la sostituta è già un volto noto del programma

Il programma di Rai 1 riprenderà il 31 ottobre, tante le novità in ballo tra cui il nome della nuova professoressa che sarà accanto a Insinna.

In questi ultimi mesi si è parlato moltissimo del fatto che “L’Eredità” potesse subire importanti svolte nella scaletta interna della prossima stagione.

In primis si vociferava di un possibile slittamento dello show a gennaio per lasciare posto a Marco Liorni e alla sua “Reazione a catena” mentre invece la direzione centrale della Rai ha confermato che si procederà come negli anni scorsi, quindi con l’apertura dei giochi al 31 ottobre.

E per quanto riguarda il conduttore? Anche qui tante le voci su una possibile presa delle redini da parte di Caterina Balivo, ma nulla da fare. Ci sarà sempre Insinna che con la sua ironia contagiosa non si schioda dallo studio, ancora fedele all’impegno lavorativo preso ormai molti anni fa.

Quello che al momento invece sembra essere incerto è la presenza in studio della professoressa Samira Lui. Pare infatti che verrà sostituita da una sua ex collega. Ecco di chi si tratta.

Addio a Samira Lui, al suo posto arriva un altro angelo moro

View this post on Instagram Un post condiviso da Federica Calemme (@federica_calemme)

Gli ultimi mesi di messa in onda sono stati molto spogli senza la presenza continua di Samira, la quale è stata sostituita da un’immagine cartonata che faceva da spalla al povero Flavio Insinna, il quale rispondeva facendo spallucce alla domanda del perché la giovane fosse assente.

In realtà sembra che nell’ultimo periodo ci fossero per lei in ballo impegni lavorativi che non poteva posticipare, tali per cui è stata costretta a dire addio al programma con largo anticipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bruno Barbieri teme di finire in ospedale: questa volta ha rischiato davvero grosso

Per questo per la nuova stagione sta già circolando la voce di una possibile sostituzione con una sua ex collega di banco, che è già stata professoressa a “L’Eredità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Brad Pitt, il dramma del divo di Hollywood: “Sto sempre peggio, ma nessuno mi crede”

Parliamo di Federica Calemme, un altro angelo moro che farà girare la testa a non pochi telespettatori di Rai 1. Ovviamente la notizia è ancora ufficiosa, si aspetta la comunicazione dell’amministrazione centrale per avere tutte le carte sul tavolo da gioco e capire come muovere le mosse dei prossimi mesi televisivi.