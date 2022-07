Flavio Insinna a ruota libera sulla Rai: “stavo rubando soldi”. Siamo senza parole

Flavio Insinna ha lasciato i fan senza fiato con una rivelazione inaspettata. Il conduttore si è aperto con una confessione senza precedenti a tema Rai, i fan sono rimasti senza fiato.

Classe 1965, attore, conduttore e showman. Nel corso della sua lunga carriera Flavio Insinna ha raggiunto incredibili traguardi, tanto da diventare uno dei volti più conosciuti nel panorama dello spettacolo. Dalla conduzione di format del calibro di “Affari tuoi”, a “L’Eredità”, è poi approdato in fiction del calibro di “Don Matteo”.

Nella seguitissima serie è arrivato nel 1998, lasciando il segno, stagione dopo stagione. Malgrado i tanti successi, non sono mancati nella vita del conduttore periodi bui: la depressione lo ha colpito ed è riuscito a uscirne solo grazie al padre che lo ha spronato a curarsi.

Il conduttore di recente ha stupito i fan aprendosi in merito a un‘indiscrezione a tema Rai: la confessione è inaspettata.

Flavio Insinna: la confessione inaspettata sulla Rai

Grande ritorno per Insinna in casa Rai. Il noto conduttore veste di nuovo i panni da attore, prendendo parte a “Don Matteo 13”: proprio su questo impegno si è lasciato andare a una confessione inaspettata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Brad Pitt, il dramma del divo di Hollywood: “Sto sempre peggio, ma nessuno mi crede”

“Quando mi hanno chiamato per Don Matteo 13 pensavo fosse uno scherzo. La fiction non mi è mancata perché la Rai mi ha fatto fare di tutto. Se avessi voluto tornare prima avrei fatto come ho fatto con “Affari tuoi che, dopo il 2007, ho salutato per tornato a recitare, dicendo che se no avrei rubato i soldi”, le parole clamorose del conduttore.

Parole a cuore aperto a seguito di un’intervista sul suo ritorno nell’amata fiction in cui si è distinto nella parte del capitano dei Carabinieri, Flavio Anceschi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Benedetta Parodi sconvolge i fan, ecco cosa mangia in vacanza: chi se lo aspettava? Incredibile

Il video della rivelazione sulla partecipazione e sul suo passato in Rai sta facendo il giro del web: a sorprendere la sua totale franchezza, testimonianza della grande sicurezza in se stesso e nella mancanza di timore di dire le cose come stanno davvero, senza peli sulla lingua.