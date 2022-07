Isabella Ricci in ansia per il marito Fabio Mantovani: dopo l’operazione le sue condizioni di salute preoccupano i fan

Solamente qualche settimana fa, una delle coppie più discusse di “Uomini e Donne” convolava a nozze sotto gli occhi stupefatti del pubblico. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che hanno smentito i pronostici suggellando di fronte ad amici e parenti la loro unione.

Un matrimonio arrivato dopo solamente pochi mesi, e che non avrebbe fatto altro che rafforzare ulteriormente il sentimento che li lega. Ma proprio in questi ultimi tempi, per Isabella e Fabio sarebbe arrivata la prova più difficile che la coppia si era mai ritrovata ad affrontare.

L’ex cavaliere, come comunicato dalla sua dolce metà, si è dovuto sottoporre ad un’operazione che lo avrebbe messo seriamente a dura prova. Come è trapelato grazie ai post della stessa Isabella, la sua guarigione sarà tutt’altro che un percorso semplice. I dettagli lasciano senza parole.

Isabella Ricci in ansia per Fabio dopo l’operazione: “sarà un percorso lungo”. Ecco le sue condizioni…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gianni Sperti colpito e affossato dove fa più male: “lo ha detto la tua ex moglie”

Le recenti pubblicazioni di Isabella Ricci, ex dama di “Uomini e Donne”, non hanno mancato di lasciare di stucco il pubblico dei social. La moglie di Fabio Mantovani, che ha affiancato il marito nel corso della sua ospedalizzazione, sta tenendo aggiornati i fan in merito alle sue condizioni di salute.

L’ex cavaliere, che avrebbe subito un intervento al ginocchio, dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione prima di rimettersi in sesto. Le parole della Ricci, tuttavia, hanno contribuito a rassicurare i suoi ammiratori.

“Mio marito sta meglio” – ha scritto Isabella nella didascalia di una recente foto, immediatamente seguita da un’altra – “Il percorso sarà un po’ lungo“. Dichiarazioni che, ovviamente, hanno permesso ai seguaci della coppia di tirare un sospiro di sollievo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Angelica Donati “bellissima” come mamma Milly. La figlia della Carlucci è la sua fotocopia: FOTO impressionante

La Ricci, innamoratissima del suo Fabio, lo sta affiancando in ogni tappa della sua guarigione. I due, ancora una volta, hanno dimostrato il loro incredibile e speciale affiatamento.