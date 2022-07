Dall’amore tra Kasia Smutniak e Piero Taricone è nata nel 2004 Sophie. Molto cresciuta, la figlia dei noti attori ha una somiglianza incredibile con il padre.

Il cuore dei fan di Taricone si riscalda. Dal suo decesso nel 2010, a seguito di un tragico incidente avvenuto con il paracadute, il suo ricordo è rimasto vivo anno dopo anno: tra gli attori più amati, il suo addio ha lasciato una profonda cicatrice nel pubblico e in particolare nella compagna Kasia Smutniak e nella loro figlia Sophie. Proprio quest’ultima, 17enne, ha emozionato i fan, con una foto in cui è evidente la grande somiglianza con il padre.

La giovane è nata dal grande amore che ha unito negli anni Piero e Kasia: entrambi attori, si sono conosciuti sul set di “Radio West” nel 2003, all’epoca lui 28enne (appena uscito dalla casa del “Grande Fratello”), lei 24enne, per poi l’anno successivo dare luce alla loro figlia.

Legati da un inteso sentimento, i due hanno fatto sognare il pubblico con la loro love story: l’attrice polacca, 41 anni, a seguito della perdita del compagno ha vissuto un periodo molto buio, in cui è stata fondamentale la presenza di Sophie. All’epoca sei anni, la figlia ha visto spegnersi il suo papà il 28 giugno 2010.

Quel giorno una manovra sbagliata ha portato via la vita all’attore: il tutto è accaduto mentre stava facendo paracadutismo, grande passione condivisa con l’attrice che l’ha visto morire sotto i suoi occhi.

Kasia Smutniak, la somiglianza della figlia Sophie con Piero

17 anni, Sophie è molto simile al padre come dimostrano le foto scattate durante la sua presenza agli eventi. Al fianco della madre è apparsa alla Mostra del Cinema di Venezia, mostrandosi molto emozionata: capelli e occhi corvini presi da Piero, in particolare assomiglia a lui per un aspetto specifico.

Si tratta del sorriso stampato sul suo volto, espressione che non mancava mai in Taricone, conosciuto per la sua positività e simpatica. Occhi vispi, la ragazzina sembra aver preso da lui questi tratti distinti.

Cresciuta con la madre, le due sono molto unite, la loro famiglia si è poi allargata. Dopo anni di dolore, Kasia ha ritrovato la serenità al fianco del produttore Domenico Procacci con cui è legata dal 2010 dal quale è nato il figlio Leone nel 2014.