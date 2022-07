L’ex velina e showgirl italiana da Ibiza regala ai fan uno scatto mozzafiato: la Spagna non è mai stata così bollente.

Lo scopo di Elisabetta Canalis tra il vento dell’isola spagnola? Serenità e amore da vivere con il marito Brian Perri, la figlia Skyler Eva, insieme alle amiche di sempre Micaela e Nicky.

L’ex velina che vive a Los Angeles ha deciso di trascorrere le vacanze in Italia e nell’immancabile tappa dell’isola dell’arcipelago delle Baleari. Elisabetta si concede del meritato relax in compagnia della famiglia e degli amici, staccando dagli shooting fotografici.

La Canalis mentre si gode il vento caldo e il mare rinfrescante di Ibiza aggiorna attivamente i suoi fan sulle piattaforme social. La showgirl condivide attraverso gli scatti pubblicati la gioia del suo essere mamma, sfoggiando un fisico mozzafiato.

L’ultima foto postata dalla Canalis regala felicità anche agli occhi del pubblico del Web: la visuale, in primissimo piano, del suo mozzafiato lato B.

La showgirl mostra il lato B: la FOTO che fa sognare i fan di Instagram

Elisabetta Canalis nonostante indossa un coprente costume intero, per la centralissima posizione, mette in risalto il tonico lato B da capogiro. Tra kickboxing e intensi allenamenti il lavoro di mamma Elisabetta non ha limiti. Lo fa notare il bollente scatto.

I commenti sotto la foto postata dal profilo ufficiale Instagram dell’ex velina intasano il web di complimenti. “Sei un sogno“, “mi hai tolto le parole” e chi ironizza “che bella la Spagna”.

La foto delle forme sinuose di Elisabetta Canalis ha davvero fatto scalpore; attira sempre più fan e fa perdere la testa per le femminili linee in primo piano. Nonostante l’ex velina sia in vacanza con la famiglia non manca di certo qualche momento HOT.

Un lato B in bella vista e un fisico scolpito che potrebbe ammaliare l’intera isola spagnola. La bella sirenetta a bordo piscina mostra quanto l’esercizio e la determinazione siano prioritari per mantenersi in forma.

La Canalis lasciando apparire le sue curve mozzafiato tra i social ha fatto perdere la testa ai suoi follower. Il giudizio del pubblico è insindacabile ma la foto stessa già parla per sé.