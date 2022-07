Naike Rivelli prende la scena con un look da impazzire: in rosso è un turbinio erotico – FOTO

La figlia di Ornella Muti su Instagram si è mostrata con un abito eco friendly che sembra cucitole addosso per esaltare le sue forme.

Sempre spregiudicata e irriverente, mai uguale a se stessa e sfrontata verso tutto e tutti. La figlia di Ornella Muti classe 1974 sui social è un uragano in piena, non passa giorno in cui non faccia parlare di sé.

Non solo per via di pubblicazioni spinte e semi nude ma anche legate a critiche serrate verso grandi aziende del comparto calzaturiero o dell’abbigliamento che usano metodi di produzione a suo avviso non sostenibili verso l’ambiente.

Naike Rivelli è sempre stata un’ambientalista convinta e negli ultimi anni sta portando in luce piccole realtà imprenditoriali che lavorano con materiali di riciclo e recupero dei materiali tessili scartati dalla grande industria, come quella di Anna Rotella di cui spesso indossa abiti da favola. Avete visto l’ultimo? Lo scatto è divino!

Naike Rivelli come una diva anni Trenta, i fan sono tutti ai suoi piedi

“Eco friendly lifestyle 🌱❤️” scrive lei nella didascalia che accompagna l’ultimo scatto social che la immortala lungo la spiaggia con il sole a picco che la illumina e ne irradia la bellezza innata.

Trucco e parrucco sono merito del make&up artist Diego Padula che spesso acconcia anche la madre, che qui però non ha fatto altro che enfatizzare la chioma leonina di Naike e darle volume estremo.

La showgirl è in piedi su un muricciolo di pietra attaccata ad un lampione, protesa verso l’alto anche grazie ai tacchi vertiginosi che calza ai piedi. Indossa un abito rosso di Anna Rotella stile anni Trenta con scollo all’americana allacciato dietro, molto sciancrato e svolazzante lungo i suoi fianchi sinuosi.

Nello scatto è un turbinio di fascino estremo, che ha subito catturato l’immaginazione di molti fan: “Sei bellissimaaaaa, affascinante e sensuale”, “Ti amo immensamente”, “Vuoi essere mia per sempre?!”. Nuova standing ovation per Naike.