Si dice che la verità sta nel mezzo ed a questo punto sembra essere proprio vero. Totti e Ilary si sono lasciati, milioni di fan sono in lacrime ed ecco che spunta uno scoop incredibile.

Dopo 20 anni d’amore termina una delle storie più belle tra i vip. Ilary e Totti hanno fatto sognare milioni di italiani, specie quando il pupone metteva un dito in bocca ogni volta che faceva goal dedicando quelle piccole vittorie alla (ormai ex) moglie Ilary.

Tante cose sono state dette sulla fine della loro relazione e tante se ne diranno ancora, ma come spesso accade, la verità sta nel mezzo. In una coppia, quando il rapporto si logora, è sempre colta di entrambi. Le incomprensioni diventano muri, i muri diventano montagne e le montagne determinano la fine di ogni tipo di rapporto. Sulla vicenda la coppia chiede riservatezza, la situazione è delicata e ci sono dei minori (figli della coppia) che assistono al declino della loro famiglia.

Totti ed Ilary non si fanno mancare nulla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

La storia d’amore ha fatto sognare milioni di italiani, in molti, all’inizio dei rumors, hanno pensato che la notizia della separazione non potesse essere vera ma così non è stato. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato”, ha riferito la conduttrice all’Ansa, il Pupone invece controbatte: “Ho tentato di superare la crisi, ma la scelta della separazione non è evitabile”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Kate Middleton, novità clamorosa: cambia tutto, la famiglia si allarga. Annuncio emozionate

Dagospia agli inizi di marzo aveva spoilerato l’inizio della fine, altre indiscrezioni sono emerse dal settimanale “Chi”. Due giorni prima che la separazione fosse ufficiale, Totti è stato beccato a casa di Noemi Bocchi, l’ex calciatore si è fermato dalle 20.30 alle 2.30 di notte, era in compagnia di un amico (probabile alibi) che lo ha scarrozzato a destra e a manca a bordo di una Smart.

Però non è l’unica e sola sfumatura della storia, è emerso che la stessa Ilary Blasi abbia ceduto alle avance dell’attore Luca Marinelli. Ma quando è iniziato tutto questo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Totti-Blasi: ecco chi è Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell’ex calciatore

Sempre secondo il settimanale “Chi”, la vicenda ha avuto inizio quando Totti ha letto alcuni messaggi compromettenti sul cellulare di Ilary che avrebbe perso letteralmente la testa per l’attore sopracitato. Sempre nel mese di marzo la coppia ha cercato di risanare il rapporto ma come abbiamo visto ogni tentativo è stato vano.