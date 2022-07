“Ballando”, colpo grosso per Milly Carlucci: nel nuovo cast ci sarà proprio lui. La conduttrice ce l’ha fatta

La prossima stagione del reality danzante di Rai 1 si aprirà con moltissime soprese per i telespettatori, una su tutte la presenza di un cast stellate.

A ottobre tornerà la nuova stagione di “Ballando con le stelle”, la diciassettesima in ordine di tempo. Per l’occasione la direzione artistica ha pensato bene di dare un tocco di novità al programma: infatti lo show potrà contare su una puntata in più, arrivando a 11 appuntamenti che saranno trasmessi in prime time su Rai 1.

Si dovrà quindi attendere fino a fine dicembre per conoscere il nome della coppia vincitrice di questa stagione tutta da scoprire. Inoltre diversi rumors sempre più insistenti riguardano il nuovo cast di concorrenti che faranno parte dello show danzante di Milly Carlucci.

Sembrerebbe che un cantante napoletano famosissimo possa prendere parte al programma. Vediamo di chi si tratta, i fan non stanno più nella pelle.

Milly Carlucci è riuscita a ottenere un ‘sì’, ecco chi farà parte del cast

Confermata la cantante Iva Zanicchi, la quale ha ammesso di averci pensato bene prima di accettare, ma alla fine ha ceduto alle insistenze della conduttrice. In forse invece Manuel Bertuzzo da poco uscito dal Grande Fratello Vip e Paola Barale che sembra essere già stata chiamata l’anno scorso ma per problemi di budget la trattativa non si sarebbe concretizzata. Cosa deciderà invece quest’anno?

Invece in queste ore sta facendo molto parlare la possibile presenza di un cantante napoletano amatissimo da tutta Italia. Si tratta di Nino D’Angelo, una delle voci più amate non solo a Napoli.

La notizia arriva fresca fresca da Tv Blog che comunica quanto segue tre le righe della news di stampa: “Il direttore artistico di Ballando pare abbia messo gli occhi su Nino D’Angelo, che per altro sarebbe perfetto per il programma tersicoreo del sabato sera di Rai1, di ritorno sui teleschermi della prima rete della televisione di Stato da sabato 8 ottobre 2022”.

Non c’è ancora una risposta certa da parte del cantante ma siamo sicuri che saranno in molti a tifare per lui e la sua partecipazioni all’interno del cast che così diventerebbe davvero stellare!