Charlene di Monaco, in arrivo due gemelli: ecco cosa sta accadendo

Charlene di Monaco in dolce attesa? La notizia corre veloce tra sudditi e tabloid. Ecco cosa sappiamo sulla principessa

Come dice bene un vecchio detto dopo la tempesta arriva sempre il sole. È quello che è successo per il Principato di Monaco ed i suoi due emblemi Alberto e Charlene. Mesi difficili quelli che si sono lasciati alle spalle tra la malattia della principessa sudafricana e la presunta crisi tra i coniugi e dei pseudo tradimenti.

Sono loro che continuano ad essere i protagonisti indiscussi di tabloid nazionali e internazionali e che però finalmente voltano pagina e fanno parlare di un sereno che è tornato. La famiglia sembra essere rinata, i due ritrovati spargendo intorno a loro un alone di serenità e nuovi progetti.

Secondo i rumors, infatti, la famiglia si allarga e presto ci sarebbe un nuovo e lieto annuncio. Ecco cosa sta accadendo a Charlene di Monaco.

Charlene di Monaco: di nuovo due gemelli? Le anticipazioni

Divorzio lampo, separazione, addio al Principato e tanto altro ancora. Nulla di tutto questo è vero e lo ha dimostrato la diretta interessata. Charlene di Monaco sta vivendo un nuovo periodo della sua vita, questa volta scandito da un clima di felicità. Non è da sola ma intorno a sé ha la sua famiglia, i gemelli di sette anni, Jacques e Gabriella e suo marito il principe Alberto.

I due pare che siano in una sorta di seconda luna di miele, con un’intesa di nuovo forte e che si nota al primo sguardo e nel mentre non si parla d’altro che di una prossima gravidanza della principessa. Secondo i ben informati, infatti, Charlene aspetterebbe altri due gemellini che andrebbero ad allargare la famiglia Grimaldi-Wittstock.

È stato il settimanale France Dimanche a spiegare che i coniugi hanno intenzione di allargare la famiglia per dare un fratellino o una sorellina, o magari entrambi, ai loro primogeniti. A conferma di questo c’è la dichiarazione della mamma della principessa, Lynette Wittstock che alla rivista sudafricana You ha rivelato che la figlia non vede l’ora di diventare di nuovo mamma perché Charlene “vorrebbe cinque figli”.

Se la notizia dei due gemelli fosse vera il traguardo sarebbe ben presto quasi raggiunto. Nel Principato non sfugge mai nulla e c’è chi giura di aver intravisto già un pancino sospetto. Sarà davvero così? I prossimi mesi sveleranno tutto.