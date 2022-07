Elisabetta Gregoraci, l’ultimo post condiviso su Instagram è arrivato dritto ai cuori dei fan: ecco che cosa ha annunciato la celebre showgirl

Elisabetta Gregoraci è di nuovo al timone del Festival musicale di “Battiti Live”. Si tratta ormai del sesto anno consecutivo per la celebre showgirl, che al fianco di Alan Palmieri sta dando prova del suo indiscusso talento nelle vesti di conduttrice.

Ovviamente, in queste ultime settimane, le critiche non hanno mancato di raggiungere la classe 1980. Secondo alcuni haters, infatti, la Gregoraci non sarebbe affatto a proprio agio sul palcoscenico, in quanto, senza l’aiuto del gobbo, la sua disinvoltura e spigliatezza verrebbero meno.

Ma la showgirl, noncurante dei commenti negativi, continua a dimostrare la propria bravura in occasione di ogni nuovo appuntamento con “Battiti Live”. A questo proposito, l’ultimo post che la Gregoraci ha condiviso su Instagram sembrerebbe aver sconcertato i followers. Le parole di Elisabetta, a ben giudicare, risuonano come un addio in piena regola.

Elisabetta Gregoraci, l’annuncio ha lasciato interdetti i fan: “vi porto nel cuore”. È la fine per lei? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Vi porto nel cuore della musica, vi aspetto in tantissimi!“: questa la descrizione che accompagna l’ultima compilation di Elisabetta Gregoraci, che potrebbe essere letta come un vero e proprio addio. In effetti, questa sera stessa andrà in onda l’ultima puntata di “Battiti Live 2022” direttamente dal porto di Trani.

La showgirl, che per il sesto anno consecutivo si trova alla conduzione del Festival canoro, ha ricordato ai suoi migliaia di followers l’appuntamento di oggi, martedì 12 luglio. Le immagini che compongono la fotogallery, tratte dalle precedenti puntate, ritraggono la Gregoraci in tutto il suo splendore.

Entusiasta e al colmo della felicità, Elisabetta ha ostentato il suo sorriso radioso sui social, invitando gli ammiratori a sintonizzarsi su Italia 1 per godersi l’ultimo, imperdibile appuntamento.

La replica dei fan, ovviamente, non si è fatta attendere a lungo. “Pronti a sostenerti e vederti brillare“, “Siamo carichi“, “la più bella” hanno risposto i seguaci della showgirl, che sembrano già avere nostaglia della loro beniamina.