Un’altra coppia storica conosciuta da tutto il pubblico si è detta addio. La notizia ha sconvolto il pubblico. Ecco cosa è successo…

Il 2022 ha portato la fine dell’amore di numerose coppie del mondo dello spettacolo tra cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ma soprattutto Ilary Blasi e Francesco Totti che dopo vent’anni d’amore e tre figli si sono detti addio.

Non sono stati solo questi però gli addii che in questi giorni sta rimbalzando da una pagina all’altra dei rotocalchi di gossip.

Un’altra coppia storica, infatti, ha deciso di mettere la parola fine al loro amore costruito nel tempo.

Si tratta di Moser ma non stiamo parlando di Ignazio che invece è sempre più innamorato e complice con la sua bella Cecilia Rodriguez, bensì di suo padre.

Il noto ex campione di ciclismo con un divorzio ha sancito la fine del suo matrimonio con la moglie Carla Merz. I due sono stati sposati per ben 41 anni ed erano una coppia molto amata e stimata del Trentino Alto Adige.

La reazione di Cecilia alla separazione

Stando alle indiscrezioni la coppia formata da Francesco Moser e Carla Merz si sarebbe già separata ben 4 fa anni ma nessuno ne era a conoscenza. Solamente adesso i due hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio con il divorzio.

Nonostante i gossip che rimbalzano nelle ultime ore, il figlio della coppia Ignazio ha deciso di trascorrere alcuni giorni con i suoi più cari amici ed è volato in Puglia dove festeggerà i suoi 30 anni.

Per il momento non ha rilasciato dichiarazioni, a rimanergli accanto in un momento così delicato la sua Cecilia Rodriguez che non lo ha mai lasciato solo e lo aiuterà ad affrontare anche questa crisi famigliare.